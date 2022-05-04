Инспекция: беженцам все чаще предлагают работать по черной схеме

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. В ходе разговора о евродирективе, которая накладывает на работодателей новые обязательства и расширяет права работников, эксперт обратила внимание на тревожную тенденцию, которая обозначилась на эстонском рынке труда в связи с прибытием украинских беженцев. Подробнее в видео, начиная с 13-й минуты!

Фрагмент беседы:

– Какие жалобы поступают в Трудовую инспекцию от украинских беженцев? С какими проблемами столкнулись новички на эстонском рынке труда?

– Основная проблема на данный момент заключается в том, что украинцам зачастую предлагают работать неофициально – без договора, с черной зарплатой. Им буквально так и говорят: «Зачем вам договор? И зачем платить налоги? Будете получать наличными, все равно же скоро уедете из Эстонии».

Не каждый человек сразу осознает, что, соглашаясь на черную схему, он нарушает налоговое законодательство и превращается - вместе с недобросовестным работодателем - в нарушителя.

– Много ли выявлено недобросовестных работодателей, которые пытаются заработать на неосведомленности беженцев?

– Надеюсь, что в конечном итоге их будет немного. Количество поступивших сообщений позволяет сделать вывод, что наметилась новая тревожная тенденция. Ранее мы довольно редко сталкивались с подобными предложениями в адрес работников, а сейчас сигналы поступают практически каждый день.

Люди зачастую соглашаются работать по-черному, а по прошествии месяца обнаруживают, что им ничего не заплатили. Только тогда работники осознают, что что-то пошло не так, и начинают думать, как доказать сам факт работы.

– Как же действовать? Реально ли в таком случае выбить обещанную в устной форме зарплату?

– Несмотря на отсутствие письменного договора и достаточного количества доказательств, можно обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд. В данном случае можно требовать подтверждения факта возникновения трудовых отношений и права на получение зарплаты и, возможно, сразу же и расчета. НО, подчеркну, что в таких случаях далеко не всегда можно что-либо доказать.

– С какими еще проблемами столкнулись украинские беженцы?

– Возникают разного рода вопросы: о количестве рабочих часов, размере зарплаты и т.д. Иногда спрашивают, могут ли работодатели платить беженцам меньше, чем прежним работникам? Ответ: только в том случае, если у работников разные обязанности и к ним предъявляются разные требования. При равных трудовых обязанностях зарплаты должны быть равными.

– Какие вопросы и жалобы поступают от работодателей?