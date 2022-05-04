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Инспекция: беженцам все чаще предлагают работать по черной схеме

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Инспекция: беженцам все чаще предлагают работать по черной схеме
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  • На недобросовестных работодателей жалуются каждый день
  • Работодателей тревожит внезапный отъезд работников
  • Растут опасения по поводу коллективных сокращений

Какие жалобы поступают в Трудовую инспекцию от украинских беженцев? О каких изменениях к трудовому законодательству нужно знать?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. В ходе разговора о евродирективе, которая накладывает на работодателей новые обязательства и расширяет права работников, эксперт обратила внимание на тревожную тенденцию, которая обозначилась на эстонском рынке труда в связи с прибытием украинских беженцев. Подробнее в видео, начиная с 13-й минуты!

Фрагмент беседы:

– Какие жалобы поступают в Трудовую инспекцию от украинских беженцев? С какими проблемами столкнулись новички на эстонском рынке труда?

– Основная проблема на данный момент заключается в том, что украинцам зачастую предлагают работать неофициально – без договора, с черной зарплатой. Им буквально так и говорят: «Зачем вам договор? И зачем платить налоги? Будете получать наличными, все равно же скоро уедете из Эстонии».

Не каждый человек сразу осознает, что, соглашаясь на черную схему, он нарушает налоговое законодательство и превращается - вместе с недобросовестным работодателем - в нарушителя.

– Много ли выявлено недобросовестных работодателей, которые пытаются заработать на неосведомленности беженцев?

– Надеюсь, что в конечном итоге их будет немного. Количество поступивших сообщений позволяет сделать вывод, что наметилась новая тревожная тенденция. Ранее мы довольно редко сталкивались с подобными предложениями в адрес работников, а сейчас сигналы поступают практически каждый день.

Люди зачастую соглашаются работать по-черному, а по прошествии месяца обнаруживают, что им ничего не заплатили. Только тогда работники осознают, что что-то пошло не так, и начинают думать, как доказать сам факт работы.

– Как же действовать? Реально ли в таком случае выбить обещанную в устной форме зарплату?

– Несмотря на отсутствие письменного договора и достаточного количества доказательств, можно обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд. В данном случае можно требовать подтверждения факта возникновения трудовых отношений и права на получение зарплаты и, возможно, сразу же и расчета. НО, подчеркну, что в таких случаях далеко не всегда можно что-либо доказать.

– С какими еще проблемами столкнулись украинские беженцы?

– Возникают разного рода вопросы: о количестве рабочих часов, размере зарплаты и т.д. Иногда спрашивают, могут ли работодатели платить беженцам меньше, чем прежним работникам? Ответ: только в том случае, если у работников разные обязанности и к ним предъявляются разные требования. При равных трудовых обязанностях зарплаты должны быть равными.

– Какие вопросы и жалобы поступают от работодателей?

– Работодатели столкнулись с тем, что их работники, нанятые еще до начала войны, внезапно вернулись в Украину. Решение ими принималось моментально. В таком случае у работодателя возникает вопрос, что делать с такими трудовыми отношениями. Ждать ли возвращения работника? Обычно работодатели не хотят увольнять таких работников по статье, так как относятся к подобным решениям с пониманием.

Инспекция отвечает, что каждый работодатель вправе сам решать, сколько он может ждать возвращения работника. Напомню, что в период ожидания работодатель, даже если он не платит работнику зарплату, обязан платить за него соцналог. Если работодатель не готов к такому развитию событий, он может отказаться от трудовых отношений на законном основании – статья 88 часть 1. В данном случае необходимо уведомить работника об отказе от трудовых отношений, и работодатель должен решить задачу, как же сообщить об этом работнику. Это проблема.

– С какими тревогами обращаются в Трудовую инспекцию постоянные жители?

– Очень много вопросов касается возможных сокращений, в том числе коллективных – в связи с правами и обязанностями и работников, и работодателей.

– То есть люди не уверены, что смогут сохранить рабочие места на фоне тревожных сообщений о ситуации в экономике?

– Да, и хорошо, что люди пытаются заблаговременно подготовиться к таким ситуациям.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: у работников теперь больше прав? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti
Студия Postimees: у работников теперь больше прав? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti Фото: Pm
  • Что наиболее актуально в свежих поправках к законодательству?
  • Какие новые обязательства появляются у работодателя?
  • О чем нужно знать работнику? В чем расширяются его права? 
  • Трудовой договор без согласия работника прекратить будет сложнее?
  • Если работодатель хочет уволить работника, как нужно действовать?
  • В каких случаях у работника есть право на компенсацию? 
  • Что изменится в отношении переработок и сверхурочных?
  • С какими проблемами столкнулись на эстонском рынке труда украинские беженцы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

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