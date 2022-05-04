Евродиректива накладывает на работодателей новые обязательства. У работников появится больше прав, но как ими воспользоваться? О каких изменениях к трудовому законодательству нужно знать? Какие жалобы поступают в Трудовую инспекцию от украинцев?
Студия Postimees: у работников теперь больше прав?
13:00
Студия Postimees: у работников теперь больше прав?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 13:00!
- Что наиболее актуально в свежих поправках к законодательству?
- Какие новые обязательства появляются у работодателя?
- О чем нужно знать работнику? В чем расширяются его права?
- Трудовой договор без согласия работника прекратить будет сложнее?
- Если работодатель хочет уволить работника, как нужно действовать?
- В каких случаях у работника есть право на компенсацию?
- Что изменится в отношении переработок и сверхурочных?
- С какими проблемами столкнулись на эстонском рынке труда украинские беженцы?