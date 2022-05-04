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Студия Postimees: у работников теперь больше прав?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: у работников теперь больше прав?
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Евродиректива накладывает на работодателей новые обязательства. У работников появится больше прав, но как ими воспользоваться? О каких изменениях к трудовому законодательству нужно знать? Какие жалобы поступают в Трудовую инспекцию от украинцев?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу. Смотрите интервью в 13:00!

  • Что наиболее актуально в свежих поправках к законодательству?
  • Какие новые обязательства появляются у работодателя?
  • О чем нужно знать работнику? В чем расширяются его права? 
  • Трудовой договор без согласия работника прекратить будет сложнее?
  • Если работодатель хочет уволить работника, как нужно действовать?
  • В каких случаях у работника есть право на компенсацию? 
  • Что изменится в отношении переработок и сверхурочных?
  • С какими проблемами столкнулись на эстонском рынке труда украинские беженцы?
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