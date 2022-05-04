Рейтинги партий: поддержка «Ээсти 200» продолжает снижаться

Последние сводные данные отражают период опроса с 6 апреля по 2 мая. Всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка занимающей лидирующую позицию Партии реформ и находящейся на втором месте EKRE за неделю существенно не изменилась. В рейтинге их разделяют 10,1 процентных пункта.

Поддержка Центристской партии, занимающей сейчас третье место, несколько улучшилась. Если в середине марта она упала до самого низкого уровня в новейшей истории, то ее нынешний результат на 1,5 процентных пункта выше, чем тогда.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (13,8%), Социал-демократическая партия (6,3%) и «Отечество» (5,3%). Поддержка «Ээсти 200» продолжила снижаться и за неделю эта не входящая в парламент партия потеряла 1,8 процентных пункта. По сравнению с пиком, достигнутым в начале марта, поддержка этой политической силы снизилась на 5,9 процентных пункта.