Путин и Макрон поговорили по телефону впервые с конца марта. О чем шла речь?

В первые несколько недель войны в Украине Макрон вел регулярные телефонные переговоры с Путиным, призывая того остановить боевые действия. Затем возникла пауза, очевидно связанная с президентскими выборами во Франции.

Как сообщает BFMTV, разговор Путина и Макрона продолжался больше двух часов. Первым о его содержании рассказал Кремль.

Что рассказали в Кремле

Согласно сообщению на сайте Кремля, Путин проинформировал Макрона «об освобождении Мариуполя» и эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» и посетовал на то, что страны ЕС «игнорируют военные преступления украинских силовиков» и обстрелы Донбасса.

При этом, по мнению Путина, «Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений».

Путин рассказал о принципиальных подходах к ведению переговоров с украинскими представителями и заявил, что Россия остается открытой к диалогу.

Макрон, как следует из сообщения Кремля, высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности, на что Путин заметил, что ситуацию в данном вопросе, по его мнению, осложнили западные санкции.

Что рассказали в Елисейском дворце

Согласно сообщению Елисейского дворца, Макрон в очередной раз предупредил о тяжелых последствиях агрессивной войны, развязанной в Украине, и потребовал от России выполнить свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН и прекратить огонь.

Он выразил глубокую обеспокоенность положением в Мариуполе и общей ситуацией в Донбассе и призвал Россию способствовать эвакуации гражданского населения с «Азовстали». В частности, нужно координироваться с гуманитарными организациями и позволять мирным жителям выбирать, куда их повезут - в сторону России или на территории, контролируемые Украиной, заявил Макрон.

Незадолго до того, как власти России и Франции отчитались о проведении телефонных переговоров, начали появляться сообщения о том, что российские военные возобновили штурм металлургического комбината, где еще остаются мирные жители.

Во время разговора с Путиным Макрон выразил готовность работать с компетентными международными организациями, чтобы помочь снять российскую блокаду экспорта украинских продуктов питания через Черное море, подчеркнув, что она может вызвать тяжелые последствия для мировой продовольственной безопасности.

Наконец, французский лидер заявил, что готов и дальше вести переговоры, чтобы обеспечить мир при полном соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины.

История телефонных отношений

Путин и Макрон поговорили по телефону впервые с 29 марта. В первые несколько недель войны в Украине Эммануэль Макрон вел регулярные переговоры с президентом России, призывая того остановить боевые действия.

В начале февраля, еще до начала российского вторжения, Макрон прилетал в Москву, чтобы обсудить с Путиным кризис вокруг Украины. Те переговоры в Кремле продолжались почти шесть часов и прошли за столом необычной длины, разделявшим собеседников.