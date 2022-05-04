Не успела утихнуть пандемия, как разразилась война в Украине, которая уже успела внести в экономику мрачные коррективы. Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина поделился с Rus.Postimees прогнозами на ближайший год и дал практические советы.
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Цены продолжат расти как на дрожжах
Цены продолжат расти как на дрожжах
Сейчас экономика сильно зависит от хода войны, ее окончания и введенных в связи с ней санкций. Одно можно сказать наверняка — стремительный рост цен в ближайшем будущем не прекратится.