В воскресенье и понедельник, 8 и 9 мая, с 9 до 23 часов, отрезок Фильтри-теэ от автовокзала до улицы Вескипости будет закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей.
Улица Фильтри 8 и 9 мая будет закрыта для движения транспорта
Улица Фильтри 8 и 9 мая будет закрыта для движения транспорта
Полиция будет следить за соблюдением ограничений.
Ограничение движения по Фильтри-теэ связано с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие Военное кладбище на Фильтри-теэ, парковались неправильно и пересекали многополосную проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации.
Добраться до кладбища, чтобы почтить память близких, можно на общественном транспорте. Автобусы № 16 и 17А останавливаются на остановке «Вескипости» на Фильтри-теэ.
Департамент полиции и погранохраны запретил публичные собрания, которые могут разжигать рознь, также запрещено использование провоцирующей символики. Разрешается возложение цветов и зажжение свечей в память о близких.
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