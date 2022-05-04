Улицу Фильтри в Таллинне 8 и 9 мая закроют для движения транспорта.

Как сообщила Rus.ERR подполковник полиции Елена Мирошниченко из Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, практика предыдущих лет показывает, что отрезок Фильтри-теэ, который проходит непосредственно у территории Военного кладбища, используется для неправильной парковки автомобилей.

«Также в этом месте массово пересекалась пешеходами трехполосная дорога, что создает опасность для всех участников дорожного движения», - добавила она.