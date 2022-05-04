Полиция попросила власти Таллинна 8 и 9 мая закрыть для движения транспорта участок улицы Фильтри, начиная от автовокзала и заканчивая улицей Вескипости.
Улицу Фильтри в Таллинне 8 и 9 мая закроют для движения транспорта
Улицу Фильтри в Таллинне 8 и 9 мая закроют для движения транспорта
Как сообщила Rus.ERR подполковник полиции Елена Мирошниченко из Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры, практика предыдущих лет показывает, что отрезок Фильтри-теэ, который проходит непосредственно у территории Военного кладбища, используется для неправильной парковки автомобилей.
«Также в этом месте массово пересекалась пешеходами трехполосная дорога, что создает опасность для всех участников дорожного движения», - добавила она.
Мэрия Таллинна намерена выдать полиции соответствующее разрешение на своем заседании в среду. Оно предусматривает, что 8 и 9 мая проезд на данном отрезке Фильтри-теэ будет запрещен с 9:00 до 23:00.
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