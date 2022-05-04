Еврокомиссия направила странам ЕС проект нефтяного эмбарго против РФ

Европейская комиссия представила государствам - членам ЕС проект нового пакета санкций против России, включающий в себя нефтяное эмбарго. Как сообщают агентства AFP и dpa со ссылкой на дипломатические круги, документ, предусматривающий постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев Еврокомиссия направила в ночь на среду, 4 мая.

Исключения делаются только для Венгрии и Словакии, сильно зависящим от российской нефти. По словам представителя ЕС, должно быть разрешено продолжать импорт до конца 2023 года.

По мнению европейских дипломатов, предложение Еврокомиссии может вызвать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, утверждая, что их экономика тоже сильно зависит от российской нефти.