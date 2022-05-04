«Вильярреал» негодует. «Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал ЛЧ

Английский «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (3:2). По сумме двух встреч (2:0; 3:2) команда Юргена Клоппа вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
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Исполнительный директор «Вильярреала» Роиг Ногеролес раскритиковал судейство в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает «Чемпионат».
«Во многих мелких случаях судья выносил решения в пользу «Ливерпуля». Судейство было очень плохим. В ворота «Ливерпуля» не назначили пенальти в эпизоде с Ло Чельсо. Не хочу, чтобы это было оправданием, но сегодняшнее судейство не на том уровне, чтобы судить такой матч. Три фола на краю штрафной площади, которые не зафиксированы, и во втором тайме то же самое. Мелкие действия, в которых рефери принял решение в пользу «Ливерпуля». Это было очень плохое судейство», — приводит слова Ногеролеса AS.
Напомним, после первого тайма «Вильярреал» вёл со счётом 2:0. Однако после перерыва «Ливерпуль» забил три безответных мяча и выиграл встречу. По итогам двух матчей счёт 5:2 в пользу «Ливерпуля».
Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.