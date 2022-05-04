Сделка века под угрозой. Times сообщила о риске срыва продажи «Челси»

По данным издания, «Челси» на прошлой неделе сообщил правительству Великобритании и участникам торгов о желании реструктурировать процесс продажи. Изменения предполагают, что при продаже клуба будет также погашен долг материнской компании Fordstam Ltd перед компанией Camberley International Investments, которая, как считается, связана с находящимся под санкциями Абрамовичем. Это предложение вызвало тревогу в правительстве, поскольку разрешение на реструктуризацию может принести Абрамовичу выгоду от продажи, а этого власти стремятся избежать.