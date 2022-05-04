В процессе продажи «Челси» возникли проблемы из-за опасений, что владелец Роман Абрамович откажется от своего обещания списать долг клуба в размере €1,90 млрд, сообщает RBC со ссылкой на Times.
Сделка века под угрозой. Times сообщила о риске срыва продажи «Челси»
По данным издания, «Челси» на прошлой неделе сообщил правительству Великобритании и участникам торгов о желании реструктурировать процесс продажи. Изменения предполагают, что при продаже клуба будет также погашен долг материнской компании Fordstam Ltd перед компанией Camberley International Investments, которая, как считается, связана с находящимся под санкциями Абрамовичем. Это предложение вызвало тревогу в правительстве, поскольку разрешение на реструктуризацию может принести Абрамовичу выгоду от продажи, а этого власти стремятся избежать.
Ранее Абрамович заявлял, что передаст чистую прибыль от продажи «Челси» на помощь всем пострадавшим от операции в Украине.
Лицензия «Челси» на футбольную деятельность действует до 31 мая, и если сделка по продаже клуба сорвется, выступление «синих» в следующем сезоне Английской премьер-лиги и еврокубках будет под вопросом.
Представитель Абрамовича не ответила на запросы издания. «Челси» на момент публикации тоже не предоставил комментариев Times.