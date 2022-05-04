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На фоне резкого роста цен ЕЦБ может уже летом повысить процентные ставки

rus.postimees.ee
На фоне резкого роста цен ЕЦБ может уже летом повысить процентные ставки
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Новостройки.
Новостройки. Фото: Mihkel Maripuu

Растущая инфляция может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки уже в июле.

В Эстонии шестимесячный Euribor, на котором основывается большинство кредитов и который в настоящее время является отрицательным, к осени может вырасти до полупроцента, пишет Rus.ERR.

Если в начале года ожидалось, что ЕЦБ начнет повышать процентные ставки в конце года после окончания дополнительного печатания денег, то сегодня ситуация изменилась из-за стремительного роста цен.

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, тенденция последних месяцев явно такова, что рост цен в Эстонии и в еврозоне в целом был выше, чем некоторое время назад: "Для центрального банка, когда мы видим, что эти высокие цены на энергию и сырье все больше переносятся на стоимость других товаров и услуг, это, вероятно, означает более раннее повышение процентных ставок. В свете последних новостей о росте цен было бы целесообразнее сделать это в начале третьего квартала, возможно, уже в июле".

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