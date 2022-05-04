Растущая инфляция может заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки уже в июле.
На фоне резкого роста цен ЕЦБ может уже летом повысить процентные ставки
В Эстонии шестимесячный Euribor, на котором основывается большинство кредитов и который в настоящее время является отрицательным, к осени может вырасти до полупроцента, пишет Rus.ERR.
Если в начале года ожидалось, что ЕЦБ начнет повышать процентные ставки в конце года после окончания дополнительного печатания денег, то сегодня ситуация изменилась из-за стремительного роста цен.
По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, тенденция последних месяцев явно такова, что рост цен в Эстонии и в еврозоне в целом был выше, чем некоторое время назад: "Для центрального банка, когда мы видим, что эти высокие цены на энергию и сырье все больше переносятся на стоимость других товаров и услуг, это, вероятно, означает более раннее повышение процентных ставок. В свете последних новостей о росте цен было бы целесообразнее сделать это в начале третьего квартала, возможно, уже в июле".