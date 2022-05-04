На фоне резкого роста цен ЕЦБ может уже летом повысить процетные ставки

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, тенденция последних месяцев явно такова, что рост цен в Эстонии и в еврозоне в целом был выше, чем некоторое время назад: "Для центрального банка, когда мы видим, что эти высокие цены на энергию и сырье все больше переносятся на стоимость других товаров и услуг, это, вероятно, означает более раннее повышение процентных ставок. В свете последних новостей о росте цен было бы целесообразнее сделать это в начале третьего квартала, возможно, уже в июле".