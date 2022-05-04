Взломам подверглись магазин, бар и музей

В Ида-Вирумаа сигнал тревоги, свидетельствующий о взломе, поступил из магазина. Прибывший на место происшествия патрульный экипаж увидел, что стекло в двери разбиты. Рядом на земле лежал железный лом. О происшествии сообщили контактному лицу магазина и полиции – вскоре они прибыли на место. По всей видимости, быстрое реагирование патрульного экипажа G4S спугнуло воров: по предварительным данным, ничего не украдено, ущерб ограничился разбитым стеклом.

«До этого проблемы со взломами в магазинах Ида-Вирумаа наблюдались в январе, когда преступления совершали два гражданина Литвы, позже задержанные полицией. Сейчас речь идет о единичном случае, но мы призываем владельцев магазинов обратить внимание на свои охранные системы», – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Тарту на прошлой неделе патрульный экипаж отреагировал на поступивший из бара сигнал паники и задержал человека, который вторгся в заведение через заднюю дверь. Злоумышленник убежал, однако сотруднику патруля удалось поймать его и впоследствии передать полиции.