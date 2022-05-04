Вблизи магазина Selver столкнулись легковой автомобиль и мотороллер

По словам попавшего в ДТП водителя легкового автомобиля, он на своем Volkswagen ехал со стороны Mai kino в направлении перекрестка Папинийду, когда шедший навстречу водитель мотороллера неожиданно повернул между машинами в направлении гимназии Койдула. Водитель легкового автомобиля затормозил и попробовал избежать столкновения. Несмотря на все усилия, мотороллер все же въехал в легковушку, пишет Pärnu Postimees.