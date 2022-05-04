Профсоюзы предложили повысить до 700 евро как минимальную зарплату, так и не облагаемый налогом минимум

О внеочередном повышении "минималки" и увеличении порога не облагаемого налогом дохода организация будет ходатайствовать перед работодателями и правительством, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Центрального союза профсоюзов.

С такой инициативой профсоюзы выступили на фоне резкого роста вынужденных расходов населения и цен на энергоносители.

С помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше, добавили в Центральном союзе профсоюзов.