Центральный союз профсоюзов предлагает уже с 1 июля повысить до 700 евро в месяц как минимальную зарплату, так и не облагаемый подоходным налогом доход.
Профсоюзы предложили повысить до 700 евро как минимальную зарплату, так и не облагаемый налогом минимум
Профсоюзы предложили повысить до 700 евро как минимальную зарплату, так и не облагаемый налогом минимум
О внеочередном повышении "минималки" и увеличении порога не облагаемого налогом дохода организация будет ходатайствовать перед работодателями и правительством, пишет Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Центрального союза профсоюзов.
С такой инициативой профсоюзы выступили на фоне резкого роста вынужденных расходов населения и цен на энергоносители.
С помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше, добавили в Центральном союзе профсоюзов.
Введенный в 2018 году не облагаемый налогом минимум сейчас составляет 500 евро в месяц. Минимальная зарплата с 1 января выросла до 654 евро в месяц.