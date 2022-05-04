Эстонский тиктокер и срочнослужащий: если вы в армии, берите от нее максимум

- ТикТок - это не совсем традиционная форма коммуникации для армии, структура которой не слишком публичная. Вы учитесь защищать нашу страну и это связано с вопросами безопасности - а тут такой молодежный и открытый формат, где ты показываешь много деталей обучения.

- Все верно. Зачастую об армии рассказывают без подробностей, но существует и специальное подразделение, которое занимается освещением деятельности Сил обороны. Но на эстонском языке. И в последнее время все более актуальным становился вопрос: а как рассказывать о происходящем в Силах обороны на русском? Существует проект «Стражи», над которым я и работаю в сотрудничестве с генштабом и Министерством обороны. Мы хотим привлечь большую аудиторию, для чего используем самые последние и интересные возможности. Разумеется, помимо ТикТока у нас есть другие платформы - YouTube, Facebook, «ВКонтакте», Telegram и так далее.

- Когда ты окончил Таллиннскую еврейскую школу, то практически сразу заявил о желании отслужить в армии. То есть проявил инициативу, не дожидаясь повестки. Почему ты решил отложить поступление в университет и сначала покончить с армейскими делами?

- Немного поправлю тебя. Я прошел медкомиссию еще до окончания гимназии, примерно за полгода до этого. Я сделал это заранее, поскольку в таком случае выбор - где можно служить - шире: было несколько мест, которые меня интересовали. И даже несмотря на то, что я подсуетился заранее, многие места были заняты. Поэтому вместо 11 месяцев службы я пошел на восемь: места для срочнослужащих в том батальоне, в который я хотел попасть, были заняты. Восемь месяцев уже подходят к концу, и в какой-то степени мне жалко, что их было не 11, так как в этом случае перед тобой открывается больше возможностей. Конечно, если ты хочешь их использовать, хочешь развиваться внутри этой системы и брать от нее максимум. Девиз, которому я стараюсь следовать, звучит так: если ты в армии, бери от нее максимум.

Я окончил Таллиннскую еврейскую школу, а это русскоязычное учебное заведение. И хотя по сравнению с другими русскоязычными школами, в нашей хорошо преподают эстонский и выпускники его действительно знают, это не сравнится с тем, какой уровень эстонского ты получаешь в армии. Особенно если ты стараешься, не боишься ошибаться и высказывать свои мысли.

- Это здорово, что армия позволяет освоить эстонский язык. Скажи, а чему ты научился в армии? Как служба повлияла на твой характер? Есть мнение, что армия позволяет человеку приобрести очень полезные качества, которые потом пригодятся ему в жизни.