Гостем авторской передачи Сергея Метлева «Гражданин М» стал армейский тиктокер, срочнослужащий Хейти Тальвик. Он рассказал, чему научился в Силах обороны и как обстоят в ТикТоке дела у канала «Стражи», который рассказывает о буднях наших солдат.
Эстонский тиктокер и срочнослужащий: если вы в армии, берите от нее максимум
- ТикТок - это не совсем традиционная форма коммуникации для армии, структура которой не слишком публичная. Вы учитесь защищать нашу страну и это связано с вопросами безопасности - а тут такой молодежный и открытый формат, где ты показываешь много деталей обучения.
- Все верно. Зачастую об армии рассказывают без подробностей, но существует и специальное подразделение, которое занимается освещением деятельности Сил обороны. Но на эстонском языке. И в последнее время все более актуальным становился вопрос: а как рассказывать о происходящем в Силах обороны на русском? Существует проект «Стражи», над которым я и работаю в сотрудничестве с генштабом и Министерством обороны. Мы хотим привлечь большую аудиторию, для чего используем самые последние и интересные возможности. Разумеется, помимо ТикТока у нас есть другие платформы - YouTube, Facebook, «ВКонтакте», Telegram и так далее.
- Когда ты окончил Таллиннскую еврейскую школу, то практически сразу заявил о желании отслужить в армии. То есть проявил инициативу, не дожидаясь повестки. Почему ты решил отложить поступление в университет и сначала покончить с армейскими делами?
- Немного поправлю тебя. Я прошел медкомиссию еще до окончания гимназии, примерно за полгода до этого. Я сделал это заранее, поскольку в таком случае выбор - где можно служить - шире: было несколько мест, которые меня интересовали. И даже несмотря на то, что я подсуетился заранее, многие места были заняты. Поэтому вместо 11 месяцев службы я пошел на восемь: места для срочнослужащих в том батальоне, в который я хотел попасть, были заняты. Восемь месяцев уже подходят к концу, и в какой-то степени мне жалко, что их было не 11, так как в этом случае перед тобой открывается больше возможностей. Конечно, если ты хочешь их использовать, хочешь развиваться внутри этой системы и брать от нее максимум. Девиз, которому я стараюсь следовать, звучит так: если ты в армии, бери от нее максимум.
Я окончил Таллиннскую еврейскую школу, а это русскоязычное учебное заведение. И хотя по сравнению с другими русскоязычными школами, в нашей хорошо преподают эстонский и выпускники его действительно знают, это не сравнится с тем, какой уровень эстонского ты получаешь в армии. Особенно если ты стараешься, не боишься ошибаться и высказывать свои мысли.
- Это здорово, что армия позволяет освоить эстонский язык. Скажи, а чему ты научился в армии? Как служба повлияла на твой характер? Есть мнение, что армия позволяет человеку приобрести очень полезные качества, которые потом пригодятся ему в жизни.
- Одним из таких качеств, думаю, является отсутствие беспокойства, если предстоит что-то трудное. Например, тебе сообщают, что скоро мы едем на неделю в лагерь, а на улице -16 градусов. Ты понимаешь, что будет трудно, но в то же время осознаешь, что время пролетит быстро. Этот подход можно применять и в обычной жизни. И второе качество — ты не боишься общаться с разными людьми. Потому что армия в какой-то степени представляет собой культурный котел: туда попадают очень разные люди. И даже если ты служишь в батальоне с самым высоким процентом людей с высшим образованием, все равно там есть срез всего эстонского общества. Ты должен находить общий язык со всеми - даже с теми, кто тебе не нравится. Или с теми, кто ленится, или с теми, кто хочет тобой покомандовать, хотя вы в одном чине. И это учит очень многому.
- Можешь ли ты вспомнить один самый трудный и один самый приятный момент за последние семь месяцев?
- Самый трудный момент был в период, который и принято считать самым тяжелым и в то же время самым интересным: это курс молодого бойца. Это семь недель, которые проходят крайне интенсивно: ты бегаешь, прыгаешь, изучаешь азы структур Сил обороны и вообще начинаешь понимать, что такое срочная служба. Был один лесной лагерь, когда нашего заболевшего офицера заменил другой, который отличался строгостью. И однажды нам сказали, что мы будем спать не в палатках, а под брезентом: разложим на земле маты, а на них спальные мешки. Ок, стандартная практика, летом вообще все так спали. Но дело в том, что уже было холодно, лежал снежок. Разумеется, ночью могут объявить тревогу, но, чтобы тебе не было холодно в этом спальном мешке, ты должен раздеться. И вот я спокойно сплю — и объявляют тревогу. Продираю глаза, расстегиваю спальный мешок, вылезаю — и холод окутывает меня со всех сторон. Вокруг снег, сырость. Я трясусь и думаю: что я вообще тут делаю? Но потом собираюсь, переодеваюсь, беру оружие и иду на свою позицию.
Самый приятный момент тоже был в походе во время курса молодого бойца. Когда мы прошли 15 километров с тяжелыми рюкзаками. Все сели в машину и стали петь. Представьте, 36 человек поют и у всех хорошее настроение, все объединены каким-то связующим элементом, парящем в воздухе. Это было потрясающе. Или участие в параде... Это был своего рода праздник: как Рождество, но на армейский лад. Все друг друга поздравляют, все веселые. В тот момент, когда генерал Сил обороны заканчивает свою речь словами Elagu Eesti Vabariik и все участники кричат Elagu! Elagu! Elagu!, у тебя звенит в ушах, ты дрожишь от переизбытка чувств. Это потрясающее ощущение.
- 24 февраля этого года ты проснулся в казарме. Началась война в Украине, а у тебя впереди был парад. Что ты чувствовал?
- Вечером 23 февраля мы возвращались с генеральной репетиции парада, ехали в автобусе. У всех было хорошее настроение, мы много шутили. 24 февраля я проснулся и мне сказали, что началась война. Я подумал, что это очередные учения: сейчас будет тревога, нужно одеться, выбежать на улицу, а потом уже вернуться к рутине. Но потом мой коллега добавляет: «Они бомбят города». Тогда я понимаю, что речь об Украине. Разумеется, значение 24 февраля немного изменилось для меня. Вроде бы праздник, впереди парад - и что делать? Я должен улыбаться и выглядеть веселым или быть серьезным и всем своим видом демонстрировать, для чего мы в Эстонии проходим срочную службу? Было заметно, что и у других ребят восприятие этого дня поменялось. Мы уже не шутили. А когда нам предложили ленточки в поддержку Украины, все их взяли, чтобы выразить солидарность с украинским народом.
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