«Гражданин М»: гость студии - армейский тиктокер

Родной язык Хейти – русский. Он окончил Таллиннскую еврейскую школу. Не дожидаясь предписания, Тальвик явился в Департамент оборонных ресурсов и изъявил желание пройти срочную службу. В сентябре он поступает на юрфак Тартуского университета.

Хейти расскажет о том, чему он научился в Силах обороны и как дела у ТикТок-канала «Стражи», который рассказывает про армейские будни наших солдат. Для тех, кто еще не знает: ТикТок – это одна из самых популярных социальных сетей в мире, построенная на коротких видео.