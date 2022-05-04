Роковая рюмка и мистический Михкель: мужчина средь бела дня лишился автомобиля

Возле одной из таллиннских гостиниц средь бела дня угнали машину, но когда полиция начала расследование, выяснилось, что владелец машины добровольно отдал ключи, но, по словам самого мужчины, все было не так.
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Машину владельцу вернули только на следующий день, и за это время она доставила немало хлопот: собутыльник-угонщик украл топлива на 86 евро со станции Circle K в Пярну; кроме того машина превысила скорость в поле зрения камер контроля скорости как в нашей стране, так и у наших южных соседей. Наконец, кузов автомобиля теперь имеет серьезные повреждения.