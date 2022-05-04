Роковая рюмка и мистический Михкель: мужчина средь бела дня лишился автомобиля

Машину владельцу вернули только на следующий день, и за это время она доставила немало хлопот: собутыльник-угонщик украл топлива на 86 евро со станции Circle K в Пярну; кроме того машина превысила скорость в поле зрения камер контроля скорости как в нашей стране, так и у наших южных соседей. Наконец, кузов автомобиля теперь имеет серьезные повреждения.