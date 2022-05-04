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Беловежский зубр. Умер Станислав Шушкевич

BBC News Русская служба
Беловежский зубр. Умер Станислав Шушкевич
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BBC
Станислав Шушкевич.
Станислав Шушкевич. Фото: Sander Ilvest

В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Станислав Шушкевич был одним из авторов Беловежских соглашений, ликвидировавших Советский Союз. В молодости он учил в Минске русскому Ли Харви Освальда, обвиненного позже в убийстве американского президента Кеннеди, президента Клинтона принимал в Беларуси в ранге руководителя страны в январе 1994-го, а уже летом того же года во главе страны стал Александр Лукашенко, для характеристики политики которого Шушкевич не жалел бранных слов.

В декабре 2020-го, сразу после своего 86-летия, Станислав Шушкевич ушел в жесткую самоизоляцию, оставшись в одиночестве в четырехкомнатной квартире обычной минской многоэтажки. Ковид в тюремной камере подхватил сын политика, Станислав Шушкевич-младший, осужденный на 10 суток ареста за критические по отношению к власти репосты в соцсети. Болезнь также скосила Ирину, супругу политика, встречавшую сына из тюремного изолятора.

К Рождеству, впрочем, семья собралась вместе.

Вискули: место с историей

Вискули - достаточно скромная резиденция, в 1950-е годы построенная в Беловежской пуще у границы с Польшей для охотничьих утех руководства СССР. Сейчас она принадлежит Управлению делами президента Лукашенко и закрыта для любопытствующих: когда-то корреспондента Би-би-си едва не выдворили за пределы пущи за попытку сделать фото здания, а несколько лет назад, позволив к очередной годовщине развала СССР сделать съемки, разрешили увидеть и зафиксировать только пустой холл, в котором не осталось ни стола, ни иного намека на историческое событие.

Здесь нет музея - Александр Лукашенко не раз называл распад СССР ошибкой и катастрофой, а Станислав Шушкевич до конца дней оставался не политическим оппонентом, а явным врагом первого президента Беларуси.

7-8 декабря 1991 года в Вискулях собрались президенты России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Станислав Шушкевич, председатель Верховного совета Беларуси (в ту пору - первое лицо страны), а также небольшие делегации политиков и экспертов из этих стран. Ждали Нурсултана Назарбаева, но президент Казахстана не приехал.

8 декабря были подписаны Беловежские соглашения, заявившие о прекращении существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности", также было объявлено о создании СНГ.

Участники этой встречи не раз делились мнениями и подробностями, некоторые из членов делегаций позже старались снять с себя ответственность за случившееся.

Станислав Шушкевич всегда утверждал, что распад СССР был неминуем, а подписание Беловежских соглашений спасло советскую империю от "югославского варианта".

В одном из интервью Би-би-си Станислав Шушкевич рассказывал, как ему довелось сообщать о решении в Вискулях президенту СССР Михаилу Горбачеву.

"Понимаете, в шутку Кравчук и Ельцин сказали мне: "Ты лучше всех дружишь с Горбачевым, вот звони ему, объясни, что мы хотим сделать". А я тогда говорю: "Борис Николаевич, вот мы с Кравчуком решили, что вы лучше всех дружите с Бушем, звоните ему". Горбачев читал мне длинную мораль и в конце-концов сказал: а вы знаете, что об этом подумает международная общественность? А я уже услышал, что говорят с Бушем. И говорю [Горбачеву]: "Знаете, Ельцин звонит Бушу, и тот это очень тепло воспринимает". После этого была немая сцена".

"Когда вы уезжали из Вискулей, вам не было страшно из-за того, что произошло?", - спросили Шушкевича тогда корреспонденты Би-би-си.

"Мне абсолютно ни на каком этапе - приезда в Беловежье, подписания, отъезда - не было страшно, - рассказал Шушкевич. - Но, честно говоря, страх меня окутал, когда я ехал в автомобиле домой. Я не полетел самолетом, пригнали мой, как мы его называли, "членовоз" - ЗИЛ-11, суперроскошный автомобиль. Я ехал обратно и слушал радиоприемник. Я его крутил: все об этом говорят, все хвалят. На польском языке послушал: ну, все, Союз развалили, черт знает что!

Я тогда знаете чего испугался? Думаю: эге, сейчас я приеду, я имею право подписывать международный договор, но я должен поставить на ратификацию. Поставлю на ратификацию, а коммунисты возьмут и завалят".

Но 10 декабря 1991 года были приняты постановления Верховного совета Республики Беларусь "О ратификации Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств" и "О денонсации Договора 1922 года об образовании Союза Советских Социалистических Республик".

В 2013-м обнаружилось, что в Беларуси, в исполкоме СНГ, который тогда исполнял функции депозитария (хранителя) Беловежского соглашения, нет оригинала документов, подписанных в Вискулях - только заверенная аутентичная копия.

Оригинал, возможно, когда-нибудь всплывет где-то на аукционе...

Освальд в Минске

Ли Харви Освальд, официально признанный убийцей американского президента Джона Кеннеди, два с половиной года провел в Минске и вернулся на родину в 1963-м, через год с небольшим после отъезда из столицы советской Белоруссии.

Бывший американский морской пехотинец Освальд приехал в СССР в 19 лет, увлекшись идеями марксизма и социализма; советские органы определили ему для жительства Минск, выделив квартиру в престижном районе у Площади Победы и устроив на Минский радиозавод имени Ленина - в нескольких минутах ходьбы от предоставленной квартиры.

Старшим инженером радиозавода, знавшим английский и помогавшим Освальду адаптироваться, был Станислав Шушкевич.

"Приходит к моему рабочему месту секретарь парткома экспериментального цеха Либезин: "К вам все ходят разбираться со статьями на английском языке, потому что вы лучше других знаете английский. Раз так, то подучите, пожалуйста, русскому языку американца, который работает у нас в цеху. Он сам язык слегка знает, но нужно, чтобы знал лучше, - писал в своих воспоминаниях Станислав Шушкевич. - Что я могу сказать о "нашем ученике" Ли Харви Освальде доказательно? Ничего!"

Разрешено им было говорить о погоде-природе, да на бытовые темы. При встречах всегда присутствовал третий - общаться один на один было запрещено.

"У меня чисто эмоциональное восприятие, - рассказывал Станислав Шушкевич в интервью агентству РИА Новости. - У нас было не менее семи, но не более десяти занятий. И все это уложилось в один месяц. Я не мог спросить его даже откуда он родом. Можно было говорить разве что о кино, о погоде. Ходили слухи, что он дезертир, что он сбежал. Я мог спросить, но то ли Саша (коллега по заводу Александр Рубенчик, присутствовавший на занятиях - Би-би-си) меня заложит, то ли Освальд сам меня заложит. Сейчас это трудно представимо, но тогда это было вполне естественно".

Шушкевич запомнил Освальда вялым человеком, который не делал "резких телодвижений".

"По-белорусски скажут: як мокрае гарыць (как мокрое горит). И интереса он большого не проявлял к нашим занятиям. Я чувствовал, что для него они были какой-то обязаловкой. В цеху мы общались на уровне: здравствуй - до свидания. Я боялся, чтобы к нему не попал мой заказ. Потому что он был поганым слесарем. Но при этом он был педантично точен", - вспоминал Шушкевич.

Станислав Шушкевич не однажды заявлял, что не верит в официальную версию убийства Кеннеди, в которой убийцей был определен Освальд: "Он был солдафон, если говорить так прямо. Вот его и подставили".

Скамейка Клинтона

"Если откровенно, официальный визит президента США Билла Клинтона в Беларусь в январе 1994 года - результат моего сговора с чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Беларусь Дэвидом Суорцем, - вспоминал в своей книге "Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР" Станислав Шушкевич. - Я пригласил Клинтона посетить Беларусь с официальным визитом во время моего официального визита в Вашингтон. Он обещал приехать и готов был сдержать слово".

Аналитики в то время расценили визит как знак поощрения за добровольный отказ суверенной Беларуси от владения ядерным оружием, который не имел прецедента.

Билл Клинтон с супругой пробыли в Минске только восемь часов, вместивших в себя переговоры с возглавлявшим страну Станиславом Шушкевичем, белорусским премьером Кебичем, возложение венков к монументу Победы и встречу с молодежью, а также установку памятной скамьи в урочище Куропаты, месте массовых рассстрелов в годы сталинских репрессий.

По поводу последнего белорусские чиновники паниковали: им не подали на утверждение надпись, которая должна была появиться на памятном знаке от США в месте, бесспорность которого до сих пор не признается высшим руководством Беларуси. КГБ заявил, что не сможет обеспечить безопасность высоких гостей в лесу на окраине Минска в сумерках (обеспечение безопасности взяла на себя американская сторона).

Но Клинтон выполнил эту миссию. Позже, поблагодарив за организацию визита, он пообещал приехать в Беларусь еще. Но ни один из американских президентов больше страну не посещал.

Скамейку Клинтона, на которой по-белорусски написано, что она - на память белорусскому народу от американского, не раз разрушали неизвестные вандалы. В последний раз обломки скамейки остались лежать у входа в расстрельный лес.

Пенсия в 40 центов

Незадолго до избрания президентом Александр Лукашенко, возглавлявший в парламенте "антикоррупционную комиссию", обвинил спикера Станислава Шушкевича в злоупотреблении служебным положением и присвоении двухкилограммового ящика казённых гвоздей для ремонта дачи. Дело "о ящике гвоздей" стало одним из поводов отстранения Шушкевича с поста председателя Верховного совета.

Шушкевич остался депутатом парламента и вскоре подписал обращение в Конституционный суд об отстранении Лукашенко от должности президента страны; он не признал итоги референдума 1996 года об изменении Конституции Беларуси, а также стал активным деятелем оппозиции и возглавил партию "Белорусская социал-демократическая Грамада".

При выходе на пенсию Станиславу Шушкевичу было назначено пожизненное довольствие в размере 70−75% от оклада действующего спикера. В 1997 году президент Лукашенко отменил это постановление и подписал декрет, которым бывшим руководителям независимой Беларуси пенсия была заморожена, то есть не подлежала индексации. После деноминации 1999 года и до 2015-го, когда пенсию по возрасту 80-летнему Станиславу Шушкевичу взялась оформлять жена Ирина, бывший глава государства получал от 2 долларов до 40 центов в месяц (в зависимости от курса).

"Пенсия, кстати, могла бы быть больше, если учитывать, что я заслуженный деятель (науки - Би-би-си), член-корреспондент Академии наук и лауреат государственной премии, но социальные службы сказали, что здесь не тот случай", - рассказывал политик белорусскому порталу TUT.by.

Станислава Шушкевича приглашали читать лекции ведущие университеты мира, он - автор и герой многочисленных публикаций, фильмов и книг.

Журналисты иронизировали, что в оценке деятельности президента Лукашенко Шушкевич часто не мог удержаться от очень нелестных характеристик, которые трудно было смикшировать при монтаже и редактуре.

Он был критичен, отзывчив и жизнелюбив.

Дача Шушкевича, не отличимая от дач обычных белорусов, все еще требует для ремонта не только гвоздей.

BBC
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