Беловежский зубр. Умер Станислав Шушкевич

"Когда вы уезжали из Вискулей, вам не было страшно из-за того, что произошло?", - спросили Шушкевича тогда корреспонденты Би-би-си.

"Мне абсолютно ни на каком этапе - приезда в Беловежье, подписания, отъезда - не было страшно, - рассказал Шушкевич. - Но, честно говоря, страх меня окутал, когда я ехал в автомобиле домой. Я не полетел самолетом, пригнали мой, как мы его называли, "членовоз" - ЗИЛ-11, суперроскошный автомобиль. Я ехал обратно и слушал радиоприемник. Я его крутил: все об этом говорят, все хвалят. На польском языке послушал: ну, все, Союз развалили, черт знает что!

Я тогда знаете чего испугался? Думаю: эге, сейчас я приеду, я имею право подписывать международный договор, но я должен поставить на ратификацию. Поставлю на ратификацию, а коммунисты возьмут и завалят".

Но 10 декабря 1991 года были приняты постановления Верховного совета Республики Беларусь "О ратификации Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств" и "О денонсации Договора 1922 года об образовании Союза Советских Социалистических Республик".

В 2013-м обнаружилось, что в Беларуси, в исполкоме СНГ, который тогда исполнял функции депозитария (хранителя) Беловежского соглашения, нет оригинала документов, подписанных в Вискулях - только заверенная аутентичная копия.

Оригинал, возможно, когда-нибудь всплывет где-то на аукционе...

Освальд в Минске

Ли Харви Освальд, официально признанный убийцей американского президента Джона Кеннеди, два с половиной года провел в Минске и вернулся на родину в 1963-м, через год с небольшим после отъезда из столицы советской Белоруссии.

Бывший американский морской пехотинец Освальд приехал в СССР в 19 лет, увлекшись идеями марксизма и социализма; советские органы определили ему для жительства Минск, выделив квартиру в престижном районе у Площади Победы и устроив на Минский радиозавод имени Ленина - в нескольких минутах ходьбы от предоставленной квартиры.

Старшим инженером радиозавода, знавшим английский и помогавшим Освальду адаптироваться, был Станислав Шушкевич.

"Приходит к моему рабочему месту секретарь парткома экспериментального цеха Либезин: "К вам все ходят разбираться со статьями на английском языке, потому что вы лучше других знаете английский. Раз так, то подучите, пожалуйста, русскому языку американца, который работает у нас в цеху. Он сам язык слегка знает, но нужно, чтобы знал лучше, - писал в своих воспоминаниях Станислав Шушкевич. - Что я могу сказать о "нашем ученике" Ли Харви Освальде доказательно? Ничего!"

Разрешено им было говорить о погоде-природе, да на бытовые темы. При встречах всегда присутствовал третий - общаться один на один было запрещено.