Россия смогла избежать дефолта по евробондам

России удалось избежать дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте за считанные часы до окончания льготного периода, сообщает Bloomberg во вторник, 3 мая. По сведениям агентства, инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, которые должны были быть погашены до 4 апреля.

По информации Bloomberg, европейские клиринговые центры обработали платеж от российского министерства финансов на 650 миллионов долларов за 11 часов до окончания льготного периода, после чего эти средства начали распределять среди держателей евробондов "Россия-2022" и "Россия-2042". Минфин США одобрил транзакцию, так как выплаты осуществлялись из внутренней валютной выручки, а не за счет замороженных международных резервов.

Санкции помешали России использовать международные резервы

Из-за жестких санкций в начале апреля Россия не смогла воспользоваться для погашения долга международными резервами, и поэтому попыталась в нарушение правил погасить в рублях евробонды, номинированные в долларах.

Следующая критическая дата - 25 мая, когда истекает срок действия лицензии Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которая позволяет выплачивать проценты держателям российских облигаций. Затем, 27 мая, должна быть проведена выплата по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.