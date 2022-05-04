Повышающий возраст сексуального согласия законопроект направлен на второе чтение

По словам председателя правовой комиссии Марeка Юргенсона, обсуждение темы повышения возраста сексуального согласия началось в парламенте уже год назад. «Уже тогда было ясно, что в отношении повышения возраста сексуального согласия царит единогласие. Теперь это еще более очевидно», – сказал Юргенсон. Он добавил, что на прошедшем сегодня заседании были рассмотрены все связанные с законопроектом поправки.

По словам председателя правовой комиссии Хельо Пикхоф, основная цель законопроекта заключается в защите несовершеннолетних от сексуального насилия со стороны взрослых, а не в том, чтобы причислить к уголовным преступлениям добровольные и соответствующие возрасту отношения между подростками. «Важно, чтобы всем было ясно – в отношениях между ребенком и взрослым ответственность лежит на взрослом», – сказала Пикхоф.

Согласно законопроекту, взрослому запрещено вступать в сексуальные отношения с лицом младше 16 лет. В случае нарушения в качестве наказания предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Наказание за сексуальные отношения с лицом младше 14 лет – тюремное заключение сроком до восьми лет. Законопроект создаст исключение, согласно которому сексуальные отношения по взаимному согласию разрешены между несовершеннолетним в возрасте от 14 лет до 16 лет и совершеннолетним лицом, если их разница в возрасте менее пяти лет.

Также законопроект призван повысить уровень наказания за покупку секс-услуг у несовершеннолетнего. Совершение совокупления или каких-либо иных действий сексуального характера совершеннолетним лицом с несовершеннолетними лицами за деньги или за какие-либо иные блага будет наказуемо. В случае с лицами, не достигшими 18 лет, предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Если пострадавший не достиг 14-летнего возраста, этот срок составит до восьми лет.

Также, согласно законопроекту, возраст вступления несовершеннолетних в брак в качестве исключения будет признан недействительным. Согласно действующему Закону о семье, лицо, достигшее 15 лет, может вступить в брак, если суд расширил дееспособность несовершеннолетнего лица на совершение необходимых для вступления в брак действий. В дальнейшем вступать в брак смогут только совершеннолетние лица.

В заседании приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, прокуратуры, Департамента полиции и пограничной охраны, Союза защиты детей и MTÜ Eluliin.

Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и в Закон о семье (об изменении возраста сексуального согласия и вступления в брак) (601 SE)пленарному заседанию Рийгикогу на второе чтение, которое состоится 12 мая, и на третье чтение, которое состоится 18 мая. В случае принятия закон вступит в силу 1 ноября.