Сегодня на заседании правовая комиссия Рийгикогу обсудила законопроект, созданный в результате объединения трех законопроектов с похожим содержанием. Согласно законопроекту, возраст сексуального согласия будет поднят с 14 до 16 лет. В законопроекте также указано исключение, затрагивающее близких по возрасту подростков.
Повысшающий возраст сексуального согласия законопроект направлен на второе чтение
По словам председателя правовой комиссии Марeка Юргенсона, обсуждение темы повышения возраста сексуального согласия началось в парламенте уже год назад. «Уже тогда было ясно, что в отношении повышения возраста сексуального согласия царит единогласие. Теперь это еще более очевидно», – сказал Юргенсон. Он добавил, что на прошедшем сегодня заседании были рассмотрены все связанные с законопроектом поправки.
По словам председателя правовой комиссии Хельо Пикхоф, основная цель законопроекта заключается в защите несовершеннолетних от сексуального насилия со стороны взрослых, а не в том, чтобы причислить к уголовным преступлениям добровольные и соответствующие возрасту отношения между подростками. «Важно, чтобы всем было ясно – в отношениях между ребенком и взрослым ответственность лежит на взрослом», – сказала Пикхоф.
Согласно законопроекту, взрослому запрещено вступать в сексуальные отношения с лицом младше 16 лет. В случае нарушения в качестве наказания предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Наказание за сексуальные отношения с лицом младше 14 лет – тюремное заключение сроком до восьми лет. Законопроект создаст исключение, согласно которому сексуальные отношения по взаимному согласию разрешены между несовершеннолетним в возрасте от 14 лет до 16 лет и совершеннолетним лицом, если их разница в возрасте менее пяти лет.
Также законопроект призван повысить уровень наказания за покупку секс-услуг у несовершеннолетнего. Совершение совокупления или каких-либо иных действий сексуального характера совершеннолетним лицом с несовершеннолетними лицами за деньги или за какие-либо иные блага будет наказуемо. В случае с лицами, не достигшими 18 лет, предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Если пострадавший не достиг 14-летнего возраста, этот срок составит до восьми лет.
Также, согласно законопроекту, возраст вступления несовершеннолетних в брак в качестве исключения будет признан недействительным. Согласно действующему Закону о семье, лицо, достигшее 15 лет, может вступить в брак, если суд расширил дееспособность несовершеннолетнего лица на совершение необходимых для вступления в брак действий. В дальнейшем вступать в брак смогут только совершеннолетние лица.
В заседании приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, прокуратуры, Департамента полиции и пограничной охраны, Союза защиты детей и MTÜ Eluliin.
Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и в Закон о семье (об изменении возраста сексуального согласия и вступления в брак) (601 SE)пленарному заседанию Рийгикогу на второе чтение, которое состоится 12 мая, и на третье чтение, которое состоится 18 мая. В случае принятия закон вступит в силу 1 ноября.
Законопроект был создан в результате объединения инициированного правительством проекта закона (478 SE), инициированного фракцией Социал-демократической партии и депутатом Рийгикогу Раймондом Кальюлайдом проекта закона (348 SE) и инициированного фракцией Консервативной народной партии Эстонии проекта закона (339 SE).