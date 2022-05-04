Пенсионер Ээрик Лепист прошел курс лучевой терапии у тартуских онкологов, чтобы улучшить состояние после возникшей в район голосовых связок опухоли размером с мандарин. Но теперь он должен бояться и думать, что с ним может произойти, если он заболеет коронавирусом, потому что все его попытки сделать бустерную дозу закончились провалом, сообщает Postimees.
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Мужчина, который боролся с раком, хочет получить бустерную дозу, но ему не дают
Мужчина, который боролся с раком, хочет получить бустерную дозу, но ему не дают
«Назовите мне разумную причину, по которой я не могу сделать прививку!» - хриплым голосом обращается Ээрик к врачам: от его голосовых связок осталось чуть больше трети. «Дайте мне гарантию, что я не попаду в больницу и не умру!»