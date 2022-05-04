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Мужчина, который боролся с раком, хочет получить бустерную дозу, но ему не дают

Прийт Пуллеритс
Мужчина, который боролся с раком, хочет получить бустерную дозу, но ему не дают
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Ээрик Лепист
Ээрик Лепист Фото: Sille Annuk

Пенсионер Ээрик Лепист прошел курс лучевой терапии у тартуских онкологов, чтобы улучшить состояние после возникшей в район голосовых связок опухоли размером с мандарин. Но теперь он должен бояться и думать, что с ним может произойти, если он заболеет коронавирусом, потому что все его попытки сделать бустерную дозу закончились провалом, сообщает Postimees.

«Назовите мне разумную причину, по которой я не могу сделать прививку!» - хриплым голосом обращается Ээрик к врачам: от его голосовых связок осталось чуть больше трети. «Дайте мне гарантию, что я не попаду в больницу и не умру!»

84-летний Лепист сообщил о своем желании получить бустерную дозу как онкологу, так и семейной медсестре. Он даже позвонил по государственному справочному номеру 1247, чтобы получить информацию, связанную с коронавирусом. Но в ответ от всех инстанций он услышал, что второй бустерной дозы не предусмотрено. С момента, как он сделал первую бустерную дозу, в апреле прошло полгода, поэтому он начинает беспокоиться, что защитное действие вакцины скоро уменьшится.

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