Регистрация в летние школьные дружины начнется 10 мая

«Школьная трудовая дружина многие годы остается чрезвычайно популярной, потому что помимо интересного времяпрепровождения, новых друзей и прекрасных воспоминаний молодежь получит возможность заработать карманные деньги. Предлагаемые места быстро заполняются и здорово, что в сравнении с прошлым годом число отрядов увеличилось, - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - Помимо частных предпринимателей этим летом отрядам предоставят рабочие места и Таллиннские учреждения, такие как зоопарк, ботанический сад, детские сады, Певческое поле, а также районные управы. Желаю, чтобы как школьники, так и их работодатели получили бы от трудового лета только хороший опыт и мотивацию к сотрудничеству в последующие годы».

Руководитель SA Õpilasmalev Отть Вяли пояснил, что отряды поделены на городские и внегородские, первые работают в Таллинне, а вторые – по всей Эстонии. «Помимо городских учреждений работодателями выступают около 40 частных предприятий, и вновь при поддержке Министерства обороны состоится адаптированный к формату трудовой дружины отряд государственной обороны, в котором ребята получат знания о государственной обороне Эстонии, о выживании на природе, о командной работе и проч., - сказал Вяли. – Поскольку при подаче заявки важна скорость регистрации, нужно заранее подготовиться – ознакомиться со списком отрядов, прочитать памятку, найти подходящий отряд и возможные запасные варианты. Для заполнения части отрядов могут быть объявлены дополнительные наборы».

Список отрядов и детали (на эстонском) доступны на сайте SA Õpilasmalev. Подать заявку нужно на странице malev.ee, заполнив анкету.

Данные всех зарегистрировавшихся сохраняются в базе данных SA Õpilasmalev. Если школьник сразу не попал в желаемый отряд, в случае освобождения места с кандидатом свяжутся.