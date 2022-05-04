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Регистрация в летние школьные дружины начнется 10 мая

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Регистрация в летние школьные дружины начнется 10 мая
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Дружина школьников.
Дружина школьников. Фото: Raepress

Во вторник, 10 мая, в 15 часов откроется прием заявлений на участие в летних трудовых дружинах для школьников. Этим летом трудолюбивых школьников от 13 до 19 лет ждет около 60 отрядов.

«Школьная трудовая дружина многие годы остается чрезвычайно популярной, потому что помимо интересного времяпрепровождения, новых друзей и прекрасных воспоминаний молодежь получит возможность заработать карманные деньги. Предлагаемые места быстро заполняются и здорово, что в сравнении с прошлым годом число отрядов увеличилось, - сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - Помимо частных предпринимателей этим летом отрядам предоставят рабочие места и Таллиннские учреждения, такие как зоопарк, ботанический сад, детские сады, Певческое поле, а также районные управы. Желаю, чтобы как школьники, так и их работодатели получили бы от трудового лета только хороший опыт и мотивацию к сотрудничеству в последующие годы».

Руководитель SA Õpilasmalev Отть Вяли пояснил, что отряды поделены на городские и внегородские, первые работают в Таллинне, а вторые – по всей Эстонии. «Помимо городских учреждений работодателями выступают около 40 частных предприятий, и вновь при поддержке Министерства обороны состоится адаптированный к формату трудовой дружины отряд государственной обороны, в котором ребята получат знания о государственной обороне Эстонии, о выживании на природе, о командной работе и проч., - сказал Вяли. – Поскольку при подаче заявки важна скорость регистрации, нужно заранее подготовиться – ознакомиться со списком отрядов, прочитать памятку, найти подходящий отряд и возможные запасные варианты. Для заполнения части отрядов могут быть объявлены дополнительные наборы».

Список отрядов и детали (на эстонском) доступны на сайте SA Õpilasmalev. Подать заявку нужно на странице malev.ee, заполнив анкету.

Данные всех зарегистрировавшихся сохраняются в базе данных SA Õpilasmalev. Если школьник сразу не попал в желаемый отряд, в случае освобождения места с кандидатом свяжутся.

Основную поддержку организации SA Õpilasmalev оказывают Таллиннский департамент образования и департамент образования и работы с молодежью. Программу о государственной обороне поддерживает Министерство обороны.

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