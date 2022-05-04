Онлайн-семинар: на что обратить внимание при покупке недвижимости в новостройке

Покупка недвижимости в новостройке имеет ряд определенных преимуществ, как и недвижимость, приобретаемая на вторичном рынке. При выборе люди отталкиваются от многих факторов: это и размер первого взноса, и финансовые возможности для кредитования, и личные предпочтения, и целевое назначение недвижимости.

Договор о жилищном кредите — один из самых важных договоров, которые люди заключают в течение своей жизни. Поэтому особенно важно, чтобы вы ознакомились со всеми деталями и при выборе могли учитывать не только процентную ставку, но и другие важные факторы.

На онлайн-семинаре менеджер по жилищному кредитованию банка LHV расскажет, на что нужно обратить внимание при заключении кредитного договора на покупку жилья в новостройке. На семинаре будут затронуты такие темы, как затраты и самофинансирование при покупке нового жилья, договор бронирования недвижимости, а также ограничения при поручительстве Kredex.

Онлайн-семинар на русском языке пройдет сегодня, 4 мая, в 15:30 в среде Zoom. Зарегистрироваться на семинар можно ЗДЕСЬ.