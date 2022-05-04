Эстонская разведка: Россия нарастила число ударов по инфраструктуре в центральной и западной частях Украины

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Российская Федерация (РФ) нарастила число ударов по инфраструктуре в центральной и западной частях Украины. Пострадало по меньшей мере шесть железнодорожных станций, в Львовской области под прицел попали три электростанции.

Ракетные удары создают помехи Украине для перемещения западной военной помощи по железной дороге. Кроме того, они держат в напряжении местное население и беженцев, эвакуировавшихся в относительно спокойную часть страны.

Тем не менее, влияние этих атак на общую ситуацию скорее незначительно. По каким-то причинам, РФ не применяет сокращающийся запас высокоточных средств против военных объектов Украины, тем самым напрямую помогая войскам, ведущим наступление на востоке страны.

В прошедшие сутки активность сухопутных сил вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) была скорее ниже ожидаемой. Поэтому шансы на коренное изменение обстановки в течение оставшихся пяти дней до 9 мая улетучиваются. Если руководство РФ захочет заявить в этот день о победоносном ходе кампании, скорее всего, оно обойдется риторическими приемами без ссылок на реальные военные успехи.

Харьковское направление (Восток)

Российские войска связывают украинские подразделения под Харьковом. На данном участке ВС РФ не располагают силами и численным перевесом для активных действий. Насколько известно, вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили Старый Салтов – населенный пункт на побережье Печенежского водохранилища. Вероятно, что через него проходила одна из линий снабжения группировки войск под Харьковом. Таким образом, подразделения ВС РФ могут быть произвести тактическое отступление для обеспечения своей боеспособности.

Изюмский плацдарм остается вероятны местом продолжения наступления на Славянск и Краматорск. Также возможно, что российские войска попытаются охватить Славянск с запада.

Рубеж Донецк – Луганск

Вся линия соприкосновения подвергалась артиллерийским ударам.

РФ официально объявила о возобновлении штурма не оккупированных территорий Мариуполя. Сложно понять, из каких соображений российские войска пошли на подобный шаг, поскольку обороняющиеся в промышленной зоне завода «Азовсталь» украинские соединения вряд ли способны изменить ситуацию в городе.

Южное направление

Без существенных изменений. Российские войска предприняли ряд безуспешных локальных атак в Запорожской области. Они продолжают держать позиции ВСУ под обстрелом артиллерии.