Прокуратура обвиняет созданное в Ляэне-Вирумаа военное предприятия Eesti Arsenal и его руководителя Йенса Хауга в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, незаконном владении боевым оружием и его хранении и незаконной перевозке стратегических грузов, пишет Virumaa Teataja.
Eesti Arsenal и его глава Йенс Хауг обвинены в незаконном обращении с оружием
Предварительное судебное заседание по уголовному делу, определившее дальнейший ход процесса, состоялось во вторник, 3 мая.
Военное предприятие Eesti Arsenal, производящее взрывчатые вещества и учебное снаряжение для Сил обороны, основано в 2015 году. Хотя большую часть оборота Eesti Arsenal составляет экспорт, его основным партнером являются Силы обороны Эстонии.
Прокуратура обвиняет 55-летнего Йенса Хауга в незаконном изготовлении до сентября 2019 года около 250 миллилитров взрывчатых веществ, содержащих жидкую нитроцеллюлозу, которые он хранил в деревне Мындавере волости Кадрина. Его также обвиняют в изготовлении и незаконной передаче взрывчатого вещества, содержащего 3,05 грамма нитроцеллюлозы, 38-летнему мужчине, у которого не было разрешения на приобретение взрывчатых веществ, и который, в свою очередь, доставил его в свою квартиру на улице Тяхе в Тарту. Кроме того, согласно обвинению, летом 2017 года в селе Мындавере он передал тому же мужчине более 164,4 грамма ружейного дымного пороха и 454,43 грамма бездымного пороха, которые тот хранил в своей квартире на улице Тяхе в Тарту. Поскольку и у обвиняемого, и у 38-летнего мужчины не было необходимых разрешений на обращение со взрывчаткой, обвиняемый, по мнению прокуратуры, виновен в незаконном обращении со взрывчатым веществом.
Прокуратура также обвиняет Хауга в том, что он до 2019 года незаконно изготовил гладкоствольный миномет внутренним диаметром 80 мм, то есть боевое оружие, которое он привез на место своего жительства в деревне Мындавере. Прокуратура считает, что обвиняемые виновны в незаконном приобретении и хранении боевого оружия.
Йенс Хауг и его предприятие Eesti Arsenal OÜ также обвиняются в незаконной перевозке стратегических грузов.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кена Киудорфа, обращение с оружием и взрывчатыми веществами военного назначения должно осуществляться в безопасных и контролируемых условиях.
Уголовное дело было возбуждено осенью 2019 года.