Eesti Arsenal и его глава Йенс Хауг обвинены в незаконном обращении с оружием

Прокуратура обвиняет 55-летнего Йенса Хауга в незаконном изготовлении до сентября 2019 года около 250 миллилитров взрывчатых веществ, содержащих жидкую нитроцеллюлозу, которые он хранил в деревне Мындавере волости Кадрина. Его также обвиняют в изготовлении и незаконной передаче взрывчатого вещества, содержащего 3,05 грамма нитроцеллюлозы, 38-летнему мужчине, у которого не было разрешения на приобретение взрывчатых веществ, и который, в свою очередь, доставил его в свою квартиру на улице Тяхе в Тарту. Кроме того, согласно обвинению, летом 2017 года в селе Мындавере он передал тому же мужчине более 164,4 грамма ружейного дымного пороха и 454,43 грамма бездымного пороха, которые тот хранил в своей квартире на улице Тяхе в Тарту. Поскольку и у обвиняемого, и у 38-летнего мужчины не было необходимых разрешений на обращение со взрывчаткой, обвиняемый, по мнению прокуратуры, виновен в незаконном обращении со взрывчатым веществом.