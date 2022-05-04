Видео ⟩ Хоккеисты «Тампы» и «Торонто» устроили на льду массовое побоище

Поначалу хоккеист «Торонто» Уэйн Симмондс опрокинул на лед игрока «Тампы» Яна Рутту, чего не смогли стерпеть другие игроки команды. Ситуация переросла в массовую драку, в которой участвовали основные игроки обеих команд. Судьи не могли контролировать матч, поскольку одновременно на льду пять драк.