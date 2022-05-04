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Видео ⟩ Хоккеисты «Тампы» и «Торонто» устроили на льду массовое побоище

rus.postimees.ee
Хоккеисты «Тампы» и «Торонто» устроили на льду массовое побоище
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игроки "Тампа Бэй"
игроки "Тампа Бэй" Фото: Dan Hamilton/USA Today Sports

В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Торонто» разгромил «Тампу-Бэй» со счетом 5:0. Игроки «Тампы» смириться с таким поражением не могли и устроили в последнем периоде драку, которую местные СМИ окрестили кровавой баней.

Поначалу хоккеист «Торонто» Уэйн Симмондс опрокинул на лед игрока «Тампы» Яна Рутту, чего не смогли стерпеть другие игроки команды. Ситуация переросла в массовую драку, в которой участвовали основные игроки обеих команд. Судьи не могли контролировать матч, поскольку одновременно на льду  пять драк.

В общей сложности хоккеисты набрали 113 минут штрафа.

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