В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Торонто» разгромил «Тампу-Бэй» со счетом 5:0. Игроки «Тампы» смириться с таким поражением не могли и устроили в последнем периоде драку, которую местные СМИ окрестили кровавой баней.
Видео ⟩ Хоккеисты «Тампы» и «Торонто» устроили на льду массовое побоище
Хоккеисты «Тампы» и «Торонто» устроили на льду массовое побоище
Поначалу хоккеист «Торонто» Уэйн Симмондс опрокинул на лед игрока «Тампы» Яна Рутту, чего не смогли стерпеть другие игроки команды. Ситуация переросла в массовую драку, в которой участвовали основные игроки обеих команд. Судьи не могли контролировать матч, поскольку одновременно на льду пять драк.
В общей сложности хоккеисты набрали 113 минут штрафа.
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