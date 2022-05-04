На пароме Isabelle беженцы получают бесплатные медицинские консультации и лекарства

На борту пассажирского судна Isabelle временное место проживания получили военные беженцы из Украины, большая часть из которых это женщины, дети и пожилые люди. Эстонский Красный крест пожертвовал нерецептурные препараты и другой аптечный товар, чтобы предложить помощь как можно ближе к месту их временного проживания, то есть на борту судна. Однако лекарства не являются обычным товаром, который можно раздавать так просто: нужно выяснить, какое лекарство нужно человеку, проконсультировать его и рассказать о сопутствующих опасностях. Поэтому на борту работают входящие в Эстонской союз провизоров аптеки, работники которых консультируют людей при легких проблемах со здоровьем и при необходимости выдают находящиеся в свободной продаже лекарства.

По словам исполнительного директора Союза провизоров Ли Роотслане, это уже второй пункт для беженцев, куда аптекари пришли на помощь: «Больше месяца назад аптекари начали работу в таллиннской гостинице Dzingel. Местное самоуправление обратилось к нам с просьбой о помощи, чтобы аптекари начали консультировать беженцев и раздавали лекарства, не требующие наличия рецепта».

Роотслане сказала, что пока услуга предлагается до конца мая, а после вместе с Красным крестом оценят необходимость ее продления.

«Уже первый день, когда мы консультировали беженцев на борту и раздавали лекарства, показал, насколько это важно. Беженцы угнетены не только душевно, но и физически, а проблем со здоровьем хватает, - сказал генеральный секретарь Эстонского Красного креста Арви Перв. – Речь идет не о спринте, а о марафоне – помощь будет требоваться в длительной перспективе. Я благодарен всем жертвователями, которые делают оказание помощи возможным».

Кроме аптекарей на борту Isabelle и в гостинице Dzingel работают поставщики сестринской помощи и работники Департамента соцзащиты. В случае возникновения серьезных проблем со здоровьем, которые требуют выписки рецепта, беженцам нужно обратиться к семейному врачу или в другое медицинское учреждение.