Во вторник, 3 мая, аптекари-добровольцы начали оказывать помочь военным беженцам из Украины, размещенным в Таллиннском порту на пассажирском судне. На борту сейчас проживают около 1600 беженцев, которые получают теперь советы от аптекарей по простым проблемам со здоровьем, а при необходимости им выдают нерецептурные препараты. Расходы на лекарства и консультации покрывает Эстонский Красный крест.
На пароме Isabelle беженцы получают бесплатные медицинские консультации и лекарства
На борту пассажирского судна Isabelle временное место проживания получили военные беженцы из Украины, большая часть из которых это женщины, дети и пожилые люди. Эстонский Красный крест пожертвовал нерецептурные препараты и другой аптечный товар, чтобы предложить помощь как можно ближе к месту их временного проживания, то есть на борту судна. Однако лекарства не являются обычным товаром, который можно раздавать так просто: нужно выяснить, какое лекарство нужно человеку, проконсультировать его и рассказать о сопутствующих опасностях. Поэтому на борту работают входящие в Эстонской союз провизоров аптеки, работники которых консультируют людей при легких проблемах со здоровьем и при необходимости выдают находящиеся в свободной продаже лекарства.
По словам исполнительного директора Союза провизоров Ли Роотслане, это уже второй пункт для беженцев, куда аптекари пришли на помощь: «Больше месяца назад аптекари начали работу в таллиннской гостинице Dzingel. Местное самоуправление обратилось к нам с просьбой о помощи, чтобы аптекари начали консультировать беженцев и раздавали лекарства, не требующие наличия рецепта».
Роотслане сказала, что пока услуга предлагается до конца мая, а после вместе с Красным крестом оценят необходимость ее продления.
«Уже первый день, когда мы консультировали беженцев на борту и раздавали лекарства, показал, насколько это важно. Беженцы угнетены не только душевно, но и физически, а проблем со здоровьем хватает, - сказал генеральный секретарь Эстонского Красного креста Арви Перв. – Речь идет не о спринте, а о марафоне – помощь будет требоваться в длительной перспективе. Я благодарен всем жертвователями, которые делают оказание помощи возможным».
Кроме аптекарей на борту Isabelle и в гостинице Dzingel работают поставщики сестринской помощи и работники Департамента соцзащиты. В случае возникновения серьезных проблем со здоровьем, которые требуют выписки рецепта, беженцам нужно обратиться к семейному врачу или в другое медицинское учреждение.
Эстонский союз провизоров представляет 290 аптек и более 1100 аптекарей.