Сегодня, 4 мая, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше поминают украинских спасателей, которые отдали свои жизни, спасая людей во время войны. В Эстонии мероприятие пройдет на площади Вабадузе, где торжественная церемония начнется в 13:30.
Сегодня спасатели поминают коллег, погибших во время войны в Украине
Во время церемонии на черную ленту возложат 33 белые каски, каждая из которых символизирует погибшего спасателя. После этого пройдет минута молчания.
«Когда мы услышали от литовских коллег, что у них планируется такое красивое мероприятие, мы долго не думали. Конечно, мы желаем друзьям и народу Украины в это сложное время быть вместе и держаться друг за друга», - говорит заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.
«Опустить голову на минуту и с уважением подумать о тех 33 украинских спасателях, которые в это непростое время поставили безопасность других людей выше своей, это меньшее, что мы можем сделать. Этих героев мы не забудем и тогда, когда закончится эта ужасная война», - сказал Анвельт.
В церемонии примут участие профессиональные и добровольные спасатели. Спасательный департамент приглашает всех желающих, кто будет в этот момент на Площади свободы, почтить память погибших вместе со спасателями.