Эксперт: нефтяное эмбарго ЕС не лишит Россию возможности продолжать войну

"Надежды на скорое изменение политики России в войне против Украины в связи с радикальными западными санкциями, скорее всего, не оправдаются", - заявил в среду, 4 мая, эксперт по торговле IfW Рольф Лангхамер. По его словам, состояние госбюджета РФ, а также структурные особенности российской экономики создают условия для длительного существования основанной на самодостаточности военной экономики.

Russia is financially prepared for longer war—even in case of an oil embargo. Both the state budget situation and structural characteristics of the economy create sound conditions for a war economy, says RJ Langhammer, senior researcher at our Institute.https://t.co/TsrrVagKnh — Kiel Institute (IfW Kiel) (@kielinstitute) May 4, 2022

По данным IfW, за прошедшие годы Россия добилась заметных успехов в стабилизации финансовой ситуации. Эксперты указали при этом на сравнительно низкий (около 20 процентов ВВП) государственный долг, высокий уровень накоплений, осторожную политику в области бюджетных расходов и формирование значительных резервов. Кроме того, в настоящее время растут доходы РФ от экспорта энергоносителей в страны, отказывающиеся следовать санкциям за российское вторжение в Украину либо - как Германия - частично сохраняющие свои российские закупки, отмечается далее.

Одновременно в институте отметили, что нынешние цены на нефть значительно выше уровня в 10-15 долларов, который, по оценке МВФ, необходим для сбалансированного российского бюджета. "Нефтяное эмбарго ЕС, скорее всего, не сможет быстро изменить данную ситуацию", - считает Лангхаммер.

IfW: быстрый коллапс российской экономики не наступит

Одновременно благоприятную роль для властей РФ сыграют низкая экономическая значимость частного сектора услуг и высокая доля занятых в госсекторе. "Эти сотрудники являются гарантом политической поддержки президента Путина в своей стране и получают поддержку в виде защиты от последствий роста инфляции посредством регулирования цен и финансовой помощи", - заявил эксперт. Тем самым, по его словам, крайне негативные последствия от потери важных и незаменимых средств производства из-за рубежа наступят в долгосрочной перспективе, но не приведут российскую экономику к быстрому коллапсу.