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Редкая возможность: дача на острове Муху ждет покупателя

rus.postimees.ee
Редкая возможность: дача на острове Муху ждет покупателя
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Дача на острове Муху.
Дача на острове Муху. Фото: KV.EE

В деревне Вылла на острове Муху продается интересная недвижимость, пишет Kodu.

В принципе, это - два находящихся рядом участка недвижимости, расположенных в нескольких минутах езды на машине от порта Куйвасту. Оба участка расположены рядом с морем и огорожены традиционным островным каменным забором.

Дача на Муху.
Дача на Муху. Фото: KV.EE

На данный момент недвижимость является землей сельскохозяйственного назначения, но согласно новой общей планировке волости Муху на одном из них разрешены строительные работы. Это делает возможным подключение к электро- и водопроводной сети. Второй участок в значительной степени покрыт можжевельником и строить там нельзя. 

Дача на Муху.
Дача на Муху. Фото: KV.EE

На одном из участков стоит бревенчатый дом под соломенной крышей, баня и контейнер для хранения вещей. Бревенчатый дом недавно облицован вагонкой, заменены окна и двери. 

С предложением о продаже можно ознакомиться SIIN.

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