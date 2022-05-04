Редкая возможность: дача на острове Муху ждет покупателя

В принципе, это - два находящихся рядом участка недвижимости, расположенных в нескольких минутах езды на машине от порта Куйвасту. Оба участка расположены рядом с морем и огорожены традиционным островным каменным забором.

Дача на Муху. Фото: KV.EE

На данный момент недвижимость является землей сельскохозяйственного назначения, но согласно новой общей планировке волости Муху на одном из них разрешены строительные работы. Это делает возможным подключение к электро- и водопроводной сети. Второй участок в значительной степени покрыт можжевельником и строить там нельзя.

Дача на Муху. Фото: KV.EE

На одном из участков стоит бревенчатый дом под соломенной крышей, баня и контейнер для хранения вещей. Бревенчатый дом недавно облицован вагонкой, заменены окна и двери.