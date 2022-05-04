Редкая возможность: дача на острове Муху ждет покупателя
В принципе, это - два находящихся рядом участка недвижимости, расположенных в нескольких минутах езды на машине от порта Куйвасту. Оба участка расположены рядом с морем и огорожены традиционным островным каменным забором.
На данный момент недвижимость является землей сельскохозяйственного назначения, но согласно новой общей планировке волости Муху на одном из них разрешены строительные работы. Это делает возможным подключение к электро- и водопроводной сети. Второй участок в значительной степени покрыт можжевельником и строить там нельзя.
На одном из участков стоит бревенчатый дом под соломенной крышей, баня и контейнер для хранения вещей. Бревенчатый дом недавно облицован вагонкой, заменены окна и двери.
С предложением о продаже можно ознакомиться SIIN.