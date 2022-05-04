Bolt Drive планирует расширить свой автопарк

«Уже сейчас Bolt Drive — это сервис с самым большим выбором автомобилей в Эстонии, но мы хотим увеличить выбор именно электроавтомобилей, внедорожников и эксклюзивных моделей. Если все пойдет по плану, то в течение этого года мы увеличим автопарк в два раза, новые модели Audi и Toyota уже добавлены», - сказал Юла. По его словам, чем шире автопарк, тем удобнее использовать автомобили Bolt Drive для любого повода: будь то переезд, короткая поездка в городе или путешествие с семьей на природу.