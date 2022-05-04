Сейчас на улицах Таллинна Bolt Drive предоставляет в аренду около 600 автомобилей, однако компания намерена увеличить это число в два раза.
Bolt Drive планирует расширить свой автопарк
Руководитель Bolt Drive Лукас Юла отметил, что поскольку число пользователей Bolt Drive только растет, в планах у компании расширить свой автопарк, чтобы покрыть потребности желающих воспользоваться услугой каршеринга.
«Уже сейчас Bolt Drive — это сервис с самым большим выбором автомобилей в Эстонии, но мы хотим увеличить выбор именно электроавтомобилей, внедорожников и эксклюзивных моделей. Если все пойдет по плану, то в течение этого года мы увеличим автопарк в два раза, новые модели Audi и Toyota уже добавлены», - сказал Юла. По его словам, чем шире автопарк, тем удобнее использовать автомобили Bolt Drive для любого повода: будь то переезд, короткая поездка в городе или путешествие с семьей на природу.
В первый год своего существования самый активный день работы у Bolt Drive был 24 июня, когда большая часть автопарка была забронирована. Активно пользовались услугами компании и в рождественские праздники.
Самая длинная поездка с машиной Bolt Drive составила 5549 километров, когда автомобиль использовался в течение месяца. В среднем автомобиль используется несколько часов, на нем проезжают около 20 км.
Чтобы водить Bolt Drive водитель должен быть в возрасте минимум 20 лет, иметь водительские права B-категории минимум один год.