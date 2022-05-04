Вечером 3 мая вблизи окружной дороги Аудру в Пярну с дороги съехал перевозивший пассажиров маршрутный автобус, который был на пути в школу Сауга. Об этом сообщает Pärnu Postimees.
Фото ⟩ Перевозивший пассажиров автобус вылетел с дороги
Перевозивший пассажиров автобус вылетел с дороги
Руководитель автобусной фирмы Presto Ааво Мёллитс пояснил, что лопнуло переднее колесо автомобиля. В момент ДТП в автобусе были пассажиры, но, к счастью, никто не пострадал.
В 8:45 среды, 4 мая автобус достали краном из канавы.
Ключевые слова