Эксперт: времена, когда можно было спокойно выбрать на рынке квартиру, никогда не вернутся

В апреле в Таллинне было продано 776 квартир, что на 12% меньше, чем в марте. В годовом исчислении количество сделок в апреле сократилось примерно на одну четверть.

Количество сделок уменьшилось, но цены уверенно идут вверх. Если в марте в Таллинне средняя ценна за квадратный метр составляла 2726 евро, то в апреле она была почти на 100 евро выше, то есть за месяц рост составил 3,4%.

В апреле средняя цена одного квадратного метра квартиры в Таллинне составила 2818 евро, то есть выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7%.

«Если более дорогой товар на рынке все-таки есть, то новостроек по сравнительно выгодным ценам явно не хватает. Однако совершенно очевидно, что времена, когда можно было комфортно выбирать новые квартиры по цене менее 2000 евро за квадратный метр, как это было несколько лет назад, уже никогда не вернутся», – объяснил исполнительный директор 1Partner и подчеркнул, что найти новое жилье становится все сложнее. Это последнее обстоятельство вынуждает многих внимательнее присмотреться к рынку арендуемого жилья.

Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в прошлом месяце за 799 000 евро, а самая дешевая — за 10 000 евро.

Если кроме квартир учитывать другие объекты недвижимости, то в апреле в Таллинне было совершено 985 сделок купли-продажи на общую сумму 162 миллиона евро. Общая сумма сделок в прошлом месяце была на 14% меньше, чем в марте, и на 14% меньше, чем в апреле прошлого года.

В апреле в Таллинне также было продано 16 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, то есть на 12 участков меньше, чем в марте. Самый дорогой из этих объектов был продан за 1 060 000 евро и самый дешевый – за 78 125 евро.