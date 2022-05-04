Песков опроверг сообщения о том, что РФ 9 мая может объявить Украине войну

Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что президент РФ Владимир Путин может объявить войну Украине 9 мая, Песков сказал: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь».

Песков также опроверг сообщения о том, что в РФ 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация.

На вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может принять какое-то решение по поводу специальной военной операции на Украине и даже может объявить мобилизацию в РФ, Песков сказал: «Нет, не стоит».