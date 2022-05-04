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Известный писатель возмутил Центр вторичной переработки, положив перед дверью грязную одежду

Эгон Валдару
Известный писатель возмутил Центр вторичной переработки, положив перед дверью грязную одежду
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See jäädvustus pärineb valvekaamerast.
See jäädvustus pärineb valvekaamerast. Фото: Erakogu

В воскресенье вечером писатель Джастин Петроне оставил за дверью Вильяндиского центра вторичной переработки Sahtel четыре мусорных пакета с одеждой, среди которой было по меньшей мере четыре пары грязного нижнего белья, черных носков и других вещей, которые классифицируются как мусор. В начале недели владелец Sahtel обратился в полицию, чтобы выявить нарушителя.

Запись с камеры видеонаблюдения.
Запись с камеры видеонаблюдения. Фото: Erakogu

Приехавший на машине писатель, вероятно, не знал, что он оставляет пакеты под прицелом камер видеонаблюдения. Они-то и позволили Sahtel приступить к поискам нарушителя с помощью СМИ и правоохранительных органов.

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