Известный писатель возмутил Центр вторичной переработки, положив перед дверью грязную одежду

В воскресенье вечером писатель Джастин Петроне оставил за дверью Вильяндиского центра вторичной переработки Sahtel четыре мусорных пакета с одеждой, среди которой было по меньшей мере четыре пары грязного нижнего белья, черных носков и других вещей, которые классифицируются как мусор. В начале недели владелец Sahtel обратился в полицию, чтобы выявить нарушителя.