Престижная велогонка «Джиро д'Италия» стартует уже на этой неделе

Первая в сезоне 2022 года трехнедельная велогонка «Джиро д'Италия» пройдет с 6 по 29 мая. Стартует итальянский Гранд-тур 6 мая в Будапеште, а завершится 29 мая в Вероне. Прямая трансляция будет вестись на каналах Warner Bros Discovery Eurosport.

Телезрители по всему миру увидят прямую трансляцию соревнований, а также экспертный анализ на ключевых этапах.

Вместе с Уиггинсом и Контадором перед зрителями со всего мира выступят бывшие звезды велоспорта: 12-кратный победитель этапов «Джиро» Робби Макьюэн; Жаки Дюран и Стив Шенель (Франция); Берни Эйзель (Германия); Карстен Крун и Бобби Траксель (Нидерланды); Брайан Хольм (Дания); Риккардо Магрини (Италия); Шон Келли, Адам Блайт и Дэниэл Ллойд (Великобритания).

«Уже в этом году мы представили зрителям лучшие велогонки в прямом эфире и предложили самый широкий спектр контента о велоспорте для суперфанатов через платформы Eurosport, - сказал Скотт Янг, вице-президент по контенту и производству Warner Bros Discovery. - Мы используем всю широту охвата нашей сети, чтобы провести прямой эфир для более чем 200 рынков по всему миру. У нас есть серьезный опыт привлечения самой широкой аудитории. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать истории "Джиро" миллионам зрителей по всему миру в этом году».

«Очень приятно снова сотрудничать с Eurosport в этом году, - сказал эксперт Warner Bros Discovery по велоспорту и двукратный победитель «Джиро д'Италия» Альберто Контадор. - Таким образом, я смогу продолжать наслаждаться спортом так, как мне больше всего нравится. В этом году «Джиро» очень требовательна и интенсивна с первого дня - маршрут этого года очень интересен. Я думаю, что из-за его сложности мы увидим одну из лучших гонок за последние годы. Спортсменам придется попотеть и приложить максимум усилий, чтобы выдержать темп этой гонки. Не могу дождаться, когда все начнется!»

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Джиро д’Италия»-2022 (Giro d'Italia), Италия.