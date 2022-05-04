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Престижная велогонка «Джиро д'Италия» стартует уже на этой неделе

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Престижная велогонка «Джиро д'Италия» стартует уже на этой неделе
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"Джиро д'Италия"
"Джиро д'Италия" Фото: Jennifer Lorenzini/Reuters

Чье имя будет выгравировано на кубке с названием Endless Trophy? Лучшие велогонщики мира поборются за столь почетный приз уже в мае этого года, и вы можете следить за ними в прямом эфире на телеканале Eurosport во время «Джиро д'Италия».

Первая в сезоне 2022 года трехнедельная велогонка «Джиро д'Италия» пройдет с 6 по 29 мая. Стартует итальянский Гранд-тур 6 мая в Будапеште, а завершится 29 мая в Вероне. Прямая трансляция будет вестись на каналах Warner Bros Discovery Eurosport.

Телезрители по всему миру увидят прямую трансляцию соревнований, а также экспертный анализ на ключевых этапах.

Вместе с Уиггинсом и Контадором перед зрителями со всего мира выступят бывшие звезды велоспорта: 12-кратный победитель этапов «Джиро» Робби Макьюэн; Жаки Дюран и Стив Шенель (Франция); Берни Эйзель (Германия); Карстен Крун и Бобби Траксель (Нидерланды); Брайан Хольм (Дания); Риккардо Магрини (Италия); Шон Келли, Адам Блайт и Дэниэл Ллойд (Великобритания).

«Уже в этом году мы представили зрителям лучшие велогонки в прямом эфире и предложили самый широкий спектр контента о велоспорте для суперфанатов через платформы Eurosport, - сказал Скотт Янг, вице-президент по контенту и производству Warner Bros Discovery. - Мы используем всю широту охвата нашей сети, чтобы провести прямой эфир для более чем 200 рынков по всему миру. У нас есть серьезный опыт привлечения самой широкой аудитории. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать истории "Джиро" миллионам зрителей по всему миру в этом году».

«Очень приятно снова сотрудничать с Eurosport в этом году, - сказал эксперт Warner Bros Discovery по велоспорту и двукратный победитель «Джиро д'Италия» Альберто Контадор. - Таким образом, я смогу продолжать наслаждаться спортом так, как мне больше всего нравится. В этом году «Джиро» очень требовательна и интенсивна с первого дня - маршрут этого года очень интересен. Я думаю, что из-за его сложности мы увидим одну из лучших гонок за последние годы. Спортсменам придется попотеть и приложить максимум усилий, чтобы выдержать темп этой гонки. Не могу дождаться, когда все начнется!»

Велоспорт. Мировой тур. Многодневная гонка «Джиро д’Италия»-2022 (Giro d'Italia), Италия. 

Расписание этапов:

6–29 мая

6 мая, пятница

1-й этап. Будапешт – Вышеград (195 км). Равнинный

7 мая, суббота

2-й этап. Будапешт - Будапешт (9,2 км), Индивидуальная гонка на время

10 мая, вторник

4-й этап. Авола – Этна (166 км). Горный

13 мая, пятница

7-й этап. Диаманте – Потенца (196 км). Промежуточный

18 мая, среда

11-й этап. Сантарканжело-ди-Романья – Реджио-Эмилия (203 км). Равнинный

24 мая, вторник

16-й этап. Сало - Апирика (202 км). Горный

28 мая, суббота

20-й этап. Беллуно – Мармоладо (Пассо Федайя) (168 км), Горный

29 мая, воскресенье

21-й этап. Верона – Верона (17,4 км). Индивидуальная гонка на время

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