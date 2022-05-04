Elering и Gasgrid подписали договор по плавучему терминалу LNG

Председатель правления Elering Таави Вескимяги отметил, что договор вносит ясность относительно самого важного звена поставок LNG — плавучего терминала.

«Наша совместная деятельность, в том числе переговоры с владельцем судна, идут по плану с тем, чтобы гарантировать прибытие судна в наш регион к концу года», — отметил в пресс-релизе Вескимяги, по словам которого хотя основание сложного и многостороннего совместного проекта относительно судна-хранилища — плавучего терминала LNG — заложено, в Эстонии продолжаются переговоры с Alexela и Infortar по развитию места швартовки в Палдиски.

«От этих переговоров зависит, в какой момент покупатели газа смогут начать эксплуатацию терминала LNG для снабжения региона объемами газа. Мы намерены при первой же возможности открыть терминал для использования по рыночным канонам», — подтвердил Вескимяги.

Согласно заключенному Elering и Gasgrid договору, стороны разработают необходимую инфраструктуру для ввода в эксплуатацию плавучего терминала СПГ и возьмут на себя соответствующие расходы по аренде плавучего терминала. Расходы на аренду плавучего терминала делятся между сторонами в той же пропорции, что и потребление газа в Эстонии и Финляндии, т.е. доля Elering составляет 20%, а доля финского партнера – 80%.