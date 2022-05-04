В середине апреля Департамент полиции и погранохраны на две недели запретил все публичные собрания с враждебной символикой. Теперь выяснилось, что марш Бессмертного полка в этом году состоится в виртуальном пространстве - об этом сообщило в Twitter посольство России.
Шествие Бессмертного полка будет в этом году виртуальным
Шествие Бессмертного полка будет в этом году виртуальным
В марте организаторы марша Бессмертного полка объявили об отмене мероприятия в Таллинне в этом году. Позже выяснилось, что один из организаторов не был согласен с этим и не собирался отменять шествие, но окончательную точку поставило решение Департамента полиции и погранохраны.
Виртуальное мероприятие официально пройдет в третий раз — ранее оно проводилось в таком формате из-за короновирусной пандемии, хотя по крайней мере в прошлом году горстка людей собралась на шествие 9 мая.
🚩 В этом году в онлайн-формате состоится масштабное шествие #БессмертныйПолк.
👉 Регистрация для участия открыта до 7 мая включительно (📌 https://t.co/CruC5W5UU2). pic.twitter.com/7KTMg8fxPd
— Russia in Estonia 🇷🇺🇪🇪 (@RusEmbEst) May 4, 2022
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