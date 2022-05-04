Шествие Бессмертного полка будет в этом году виртуальным

В марте организаторы марша Бессмертного полка объявили об отмене мероприятия в Таллинне в этом году. Позже выяснилось, что один из организаторов не был согласен с этим и не собирался отменять шествие, но окончательную точку поставило решение Департамента полиции и погранохраны.