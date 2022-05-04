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Женщины-заключенные взбудоражены смертью сокамерницы: «Врач сказал, что болезнь возникла из-за тюремной пищи»

Брита-Мария Алас
Женщины-заключенные взбудоражены смертью сокамерницы: «Врач сказал, что болезнь возникла из-за тюремной пищи»
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Erik Tikan

На прошлой неделе в женском отделении Таллиннской тюрьмы умерла осужденная, которая, по словам сокамерниц, за последний месяц сильно похудела и получила помощь слишком поздно. Теперь среди заключенных распространяются жуткие слухи о том, что умершая заболела от тюремной пищи. Министерство эти слухи опровергает, пишет Postimees.

«Когда она села, скажем так, она весила около 100 килограммов. Она начала резко худеть и теперь, почти через месяц, начали выяснять, что произошло. Она ходила, как зомби, одежда болталась, она не могла есть и даже пить ей было больно», - рассказала отбывающая наказание в Таллиннской тюрьме Мерит*.

Она знает, что заболевшая сокамерница рассказывала о своих проблемах со здоровьем в медицинском отделе, местным врачам и ходила сдавать кровь, но помощь все же пришла слишком поздно: «В итоге, когда ее увезли глотать зонд, в пищеводе обнаружили бактерию, то есть в желудке выросли какие-то грибы».

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