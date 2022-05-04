На прошлой неделе в женском отделении Таллиннской тюрьмы умерла осужденная, которая, по словам сокамерниц, за последний месяц сильно похудела и получила помощь слишком поздно. Теперь среди заключенных распространяются жуткие слухи о том, что умершая заболела от тюремной пищи. Министерство эти слухи опровергает, пишет Postimees.
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Женщины-заключенные взбудоражены смертью сокамерницы: «Врач сказал, что болезнь возникла из-за тюремной пищи»
Женщины-заключенные взбудоражены смертью сокамерницы: «Врач сказал, что болезнь возникла из-за тюремной пищи»
«Когда она села, скажем так, она весила около 100 килограммов. Она начала резко худеть и теперь, почти через месяц, начали выяснять, что произошло. Она ходила, как зомби, одежда болталась, она не могла есть и даже пить ей было больно», - рассказала отбывающая наказание в Таллиннской тюрьме Мерит*.
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