Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) сомневается, что обладатель титула по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) действительно завершил карьеру, сообщает Sport.ua.
Александр Усик: «Не верю, что Фьюри завершил карьеру»
Александр Усик: «Не верю, что Фьюри завершил карьеру»
Напомним, Фьюри 24 апреля нокаутировал Диллиана Уайта и заявил, что прощается с боксом.
«Верю ли я, что Тайсон вышел на пенсию? Нет, не верю. К каждому новому сопернику я буду чуть-чуть прибавлять. Почему со стороны кажется, что это так легко и все остальное? Потому что то, что я делаю, я делаю с огромной любовью. Я люблю выходить в ринг и боксировать. Для меня это остается спортом, спортивной игрой. Для меня это преодоление каких-то сложностей, и я от этого получаю удовольствие», - сказал Усик.
Напомним, Александр Усик готовится к реваншу с Энтони Джошуа, который должен состояться в июле 2022 года.
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