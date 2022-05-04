Александр Усик: «Не верю, что Фьюри завершил карьеру»

«Верю ли я, что Тайсон вышел на пенсию? Нет, не верю. К каждому новому сопернику я буду чуть-чуть прибавлять. Почему со стороны кажется, что это так легко и все остальное? Потому что то, что я делаю, я делаю с огромной любовью. Я люблю выходить в ринг и боксировать. Для меня это остается спортом, спортивной игрой. Для меня это преодоление каких-то сложностей, и я от этого получаю удовольствие», - сказал Усик.