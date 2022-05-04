Полиция о виртуальном шествии Бессмертного полка: провокации запрещены даже в интернете

В марте организаторы Бессмертного полка объявили об отмене мероприятия в этом году. Позже выяснилось, что один из организаторов не был согласен и не собирался отменять шествие, но окончательное решение принял Департамент полиции и погранохраны.

Виртуально мероприятие пройдет в третий раз — ранее оно проходило таким образом в связи с пандемией.

🚩 В этом году в онлайн-формате состоится масштабное шествие #БессмертныйПолк . 👉 Регистрация для участия открыта до 7 мая включительно (📌 https://t.co/CruC5W5UU2 ). pic.twitter.com/7KTMg8fxPd

Роджер Кумм, руководитель полицейского отделения Ида-Харью:

В Эстонии запрещены все публичные разжигающие рознь собрания, где используется символика агрессора. По этой причине полиция запретила все публичные собрания с враждебной символикой, в том числе шествие 9 мая, на котором в предыдущие годы использовалась провокационная символика.

Недавно вступила в силу поправка к Уголовному кодексу, которая запрещает публичное разжигание розни, на основании этой поправки возможно привлечь к ответственности и за разжигание розни в Интернете. Полиция реагирует на провокации, даже совершенные онлайн: она связывается с человеком и проводит разъяснительную работу.

При необходимости полиция возбуждает дело. К примеру, мы оштрафовали на 500 евро человека, который разжигал ненависть по отношению к гражданам Украины в TikTok. Также возможно возбуждение дела, если люди, использующие провокационную символику, соберутся, чтобы высказать свое мнение, и поделятся соответствующей записью в открытом доступе в Интернете.