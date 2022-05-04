Президент Карис едет в Ида-Вирумаа

В четверг президент проведет урок обществоведения в Кивиылиской 1-ой средней школе, а в пятницу аналогичный урок пройдет в Силламяэской гимназии.

В Ийсаку президент Карис посетит семейные предприятия Lammas ja Roos и Alutaguse juust. В Кохтла-Ярве глава Эстонии отправится на крупнейшее в Эстонии предприятие по производству майонеза Polven Foods. В Пуртсе Карис побывает в местных фанерной и металлической мастерских, а также на фабрике по производству пива и посадит дерево в Парке скорби по жертвам зла.

В четверг вечером глава государства встретится с горожанами в Нарвском колледже Тартуского университета. Встреча носит название – «Большая Нарва и маленький мир». Обсуждение с синхронным переводом будет транслироваться на странице города Нарве в Facebook.