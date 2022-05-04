Девелопер: мы построим квартал Вольта несмотря ни на что

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, застройщик продолжает масштабное возрождение исторического промышленного квартала. В этом году будут сданы три новых многоквартирных дома Volta Residentsid, а в начале следующего года – еще три, в общей сложности на 148 квартир. Во всем квартале предусмотрена подземная парковка.

Закладка краеугольного камня нового жилого дома в квартале Вольта. Фото: Ardo Kaljuvee

«На сегодняшний день квартал Вольта — самый крупный и масштабный проект Endover, работа над которым займет еще несколько лет. На данный момент на застройщиков влияют трудности с поставками и колебания цен на материалы, но мы смогли с этим справиться, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. — Несмотря на различные кризисы, спрос на недвижимость быстро восстановился – одним из важных катализаторов этого является страх перед инфляцией. Большая часть площадей такого типа, которые будут созданы в квартале Вольта, являются редкостью в Таллинне, и покупатели готовы платить за уникальные решения. Люди ценят тщательно продуманную жилую среду», — сказал Лауд.

«Стоимость недвижимости в Пыхья-Таллинне не снижается. С учетом того, какое развитие ждет район, спрос и цены продолжают расти. На момент закладки краеугольного камня в Volta Residentsid уже продано 60% площадей. Те, кто купил квартиру в первом доме в квартале Вольта в 2015 году, на сегодняшний день удвоили свой вклад», — отметил Роберт Лауд.

«Инвестировать в Пыхья-Таллинн по-прежнему разумно. Помимо кварталов Вольта и Ноблесснер, здесь скоро появятся еще несколько полноценных жилых и деловых районов, таких как Крулль, Мануфактура, Квартал Беккера и Батарейная крепость, что обеспечивает району в целом большой потенциал и повышенную стоимость», — добавил Лауд.

«Квартал Вольта возвышается там, где долгое время стояли заброшенные руины построек царского времени. Если мы посмотрим, что осталось от зданий, построенных более века назад, то увидим, что эти руины очень прочны», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

История завода "Вольта". Фото: Endover

«Это достойное наследие предыдущих поколений, которое накладывает на нас обязательство. Мы должны строить так же хорошо, по крайней мере, так же долговечно и со вкусом, как это делали до I мировой войны. Но еще важнее возродить там жизнь, потому что без жизни внутри не устоит даже самое лучшее здание», — добавила Пихлап.

Член правления и глава коммерческого отдела Coop Pank Арко Куртманн отметил многолетний успех Endover в строительстве современного и экологичного жилья. «В Coop Pank мы убеждены, что тот, кто мыслит масштабно, тот преуспевает, и Endover — хороший тому пример. Весь этот квартал будет формировать образ жизни людей и способствовать созданию более комфортной среды для жизни и, следовательно, развитию Таллинна», — сказал Куртманн.

Таким будет квартал Вольта в скором будущем. Фото: Endover