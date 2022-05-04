Эстонский разведывательный беспилотник прошел боевое крещение, но бомбы еще не носит

По словам Микка Мурумяэ, члена правления и руководителя отдела разработки программного обеспечения Threod Systems, сейчас у них особенно напряженное время. «Есть огромный интерес со всего мира. Однако в оборонной промышленности принятие решений занимает много времени. Это не дрон, который можно взять с полки и сразу продать. В данном случае покупатели должны организовать поставки, выделить бюджет, заказать и многое другое. До оформления заказов проходит очень много времени», — объяснил Мурумяэ.