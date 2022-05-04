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Эстонский разведывательный беспилотник прошел боевое крещение, но бомбы еще не носит

Кайдо Эйнама
Эстонский разведывательный беспилотник прошел боевое крещение, но бомбы еще не носит
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Взлет дрона происходит вертикально с помощью четырех пропеллеров. Уже в воздухе запускается пропеллер в носовой части и четыре мотора дрона останавливаются.
Взлет дрона происходит вертикально с помощью четырех пропеллеров. Уже в воздухе запускается пропеллер в носовой части и четыре мотора дрона останавливаются. Фото: Threod Systems

В Виймси, недалеко от Таллинна, находится завод разведывательных дронов. Звучит впечатляюще, но на самом деле на открытом пространстве между домами стоит самое обычное панельное офисное здание. Завод по производству беспилотников работает там уже десять лет, и за это время летающие аппараты развились до уровня, который, по словам воюющих государств, «превзошел ожидания», пишет Postimees.

По словам Микка Мурумяэ, члена правления и руководителя отдела разработки программного обеспечения Threod Systems, сейчас у них особенно напряженное время. «Есть огромный интерес со всего мира. Однако в оборонной промышленности принятие решений занимает много времени. Это не дрон, который можно взять с полки и сразу продать. В данном случае покупатели должны организовать поставки, выделить бюджет, заказать и многое другое. До оформления заказов проходит очень много времени», — объяснил Мурумяэ.

Эстонский дрон уже принимал участие в боях, но Мурумяэ не упоминает страны. Он только говорит, что некоторые страны НАТО и страны Африки применяли их в боях.

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