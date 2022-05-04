Цены на стройматериалы растут, сроки доставки увеличиваются с каждым днем

Война в Украине, длящаяся уже более двух месяцев , все сильнее ощущается в остальном мире, и эстонские компании и частные лица не являются исключением. До сих пор важными производителями строительных материалов для нашего рынка были Россия и Украина, но оттуда товары уже не поступают, а это значит, что цены на некоторые товары растут каждый день, а других заказчикам приходится ждать почти полгода, пишет Tartu Postimees.