Война в Украине, длящаяся уже более двух месяцев , все сильнее ощущается в остальном мире, и эстонские компании и частные лица не являются исключением. До сих пор важными производителями строительных материалов для нашего рынка были Россия и Украина, но оттуда товары уже не поступают, а это значит, что цены на некоторые товары растут каждый день, а других заказчикам приходится ждать почти полгода, пишет Tartu Postimees.
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Цены на стройматериалы растут, сроки доставки увеличиваются с каждым днем
Цены на стройматериалы растут, сроки доставки увеличиваются с каждым днем
Еще в начале года Россия была крупнейшим поставщиком металлов в Европу, но из-за санкций, введенных в отношении восточного соседа, цены на материалы в строительных магазинах выросли, а выбор уменьшился. Руководитель работающего в Тартуском уезде предприятия OÜ PVH Ehitus Рейо Трейер, главной причиной назвал именно вызванные войной трудности с поставками в странах-производителях.