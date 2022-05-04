Каллас о росте цен: ситуация очень непростая и впереди нас ждут сложные времена

Сеэдер выразил озабоченность в связи с тем, что осенью это может привести к новой волне роста цен и к ускорению инфляции. Он спросил премьер-министра, почему правительство не поддерживает налоговые льготы.

Премьер-министр Кая Каллас признала рост цен на газ, электричество и отопление, а также значительный уровень инфляции. Отвечая на вопрос о том, что правительство не поддерживает понижение налога с оборота на газ, электричество и отопление, а также акциза на бензин и дизель, она сказала, что, согласно опыту других стран, понижение налога и акциза не всегда помогает сдержать рост цен. Каллас также подчеркнула, что эта мера потребует дополнительных средств.

Премьер-министр признала, что ситуация очень непростая и впереди нас ждут сложные времена. «Идет война в Украине, которая напрямую влияет на нашу экономику и финансовое положение жителей. У нас действительно высокая инфляция, энергетический кризис, а осенью может вернуться и кризис, вызванный коронавирусом. Это значит, что средств в государственном бюджете требуется больше, чем когда-либо ранее, – подчеркнула Каллас. – Это значит, что если мы объявим, что не будем взимать налог именно с этих продуктов, мы должны будем ответить и на вторую часть уравнения: где мы возьмем на это средства? Вы хотите повысить другой налог, чтобы покрыть эти расходы?»

Премьер-министр отметила, что сдержать инфляцию можно при помощи двух инструментов: повышения процентных ставок и сокращения бюджетных средств. Однако ситуацию значительно усложняет война в Украине: инфляция сочетается с вероятным экономическим спадом.

«При высоком уровне инфляции государство должно идти против цикла, т.е. сократить свои расходы в то время, как все остальные их повышают. И наоборот: если никто не расходует средства, это должно делать государство, чтобы поддержать функционирование экономики», – пояснила Каллас. Она добавила, что ситуация осложняется еще и тем, что резервы, накопленные на черный день, были израсходованы в хорошие времена. Поэтому в этот кризис мы входим значительно более ослабленными, чем в более ранние кризисы.

Каллас также ответила на вопрос Хельмен Кютт о дополнительном бюджете, переданном парламенту. Премьер-министр отметила, что основной упор в нем делается на смягчение влияния войны в Украине. Она добавила, что бюджет включает в себя средства на инвестиции, связанные с государственной обороной и защитой населения; на укрепление энергетической безопасности; на защиту от прямого влияния войны, в т. ч. помощь военным беженцам, и на повышение пособия по бедности.

Премьер-министр Кая Каллас также ответила на вопрос Рийны Сиккут о бюджетных решениях, на вопрос Айвара Кокка об энергетической безопасности, на вопрос Керт Кинго о задачах премьер-министра, на вопрос Мерри Аарт о ситуации в сфере безопасности и на вопрос Хельо Пикхоф о финансовом положении семей с детьми.

Министр культуры Тийт Терик ответил на вопрос Рихо Брейвеля о центре Vaba Lava в Нарве и о его дальнейшей судьбе и на вопрос Юллара Сааремяэ об интеграции.