Книги на русском языке в Эстонии становятся дефицитом, говорят предприниматели, жалуясь на то, что ввезти их из России в ЕС всё труднее, пишет DV.ee.
Книги на русском языке уже стали в Эстонии дефицитом
Книги на русском языке уже стали в Эстонии дефицитом
Они также указывают на то, что новых книг в России в дальнейшем будет печататься меньше, а стоить они будут дороже. Эстонские предприниматели ищут новые источники русскоязычной литературы, но пока - без очевидных успехов.
Портал DV.ee отмечает, что едва ли не первым дефицитным продуктом на полках российских магазинов после начала войны стала мелованная бумага - это случилось после того, как 1 марта ведущий поставщик химии для отбеливания целлюлозы, финская компания Kemira остановил отгрузку реактивов для предприятий на территории РФ.
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