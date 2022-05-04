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Книги на русском языке уже стали в Эстонии дефицитом

rus.postimees.ee
Книги на русском языке уже стали в Эстонии дефицитом
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Книги. Иллюстративное фото.
Книги. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Книги на русском языке в Эстонии становятся дефицитом, говорят предприниматели, жалуясь на то, что ввезти их из России в ЕС всё труднее, пишет DV.ee.

Они также указывают на то, что новых книг в России в дальнейшем будет печататься меньше, а стоить они будут дороже. Эстонские предприниматели ищут новые источники русскоязычной литературы, но пока - без очевидных успехов.

Портал DV.ee отмечает, что едва ли не первым дефицитным продуктом на полках российских магазинов  после начала войны стала мелованная бумага - это случилось после того, как 1 марта ведущий поставщик химии для отбеливания целлюлозы, финская компания Kemira остановил отгрузку реактивов для предприятий на территории РФ.

Читайте подробнее на dv.ee.

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