В Европейском союзе предлагают в рамках новых санкций против России запретить сделки с недвижимостью на территории союза с гражданами, жителями и юридическими лицами РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ по планируемым санкциям.
Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС
«Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу"», - цитирует «Интерфакс» агентство Bloomberg.
Предлагаемый запрет распространяется на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах союза. Мера не относится к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
Bloomberg отмечает, что сама мера вступит в силу в случае, если соответствующее предложение одобрят страны-члены ЕС на этой неделе.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди прочих санкций, предлагаемых Еврокомиссией, - отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка, запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также запрет на предоставление российским компаниям услуг ряда европейских специалистов. Кроме того, ЕК предлагает ввести поэтапный отказ от импорта российской нефти, который, по словам фон дер Ляйен, должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.