Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

«Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу"», - цитирует «Интерфакс» агентство Bloomberg.

Предлагаемый запрет распространяется на россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в странах союза. Мера не относится к тем, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Bloomberg отмечает, что сама мера вступит в силу в случае, если соответствующее предложение одобрят страны-члены ЕС на этой неделе.